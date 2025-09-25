Pedro Blanco: “Sodes capaces de transmitir con absoluta fiabilidade o termómetro do que pasa na sociedade galega”
Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, también quiso estar presente en la presentación del que calificó como uno de los grupos “de auténtica referencia” a la hora de elegir información veraz. “Estamos a dar punto e seguido a un grupo de auténtica referencia en toda a provincia, nunha época na que é necesario ter información veraz”, señaló. Además, el socialista afirmó que se trata de “unha voz” cada vez más presente en las comarcas. “Sodes capaces de transmitir con absoluta fiabilidade o termómetro do que pasa na sociedade galega, non só a efectos económicos, senón tamén políticos. Avalan a El Ideal Gallego máis de cen anos e isto ten que ser un punto e seguido, con esa traxectoria teremos outros cen anos de noticias intensas, formativas e interesantes”, añadió. Por otra parte, Blanco dejó un mensaje en nombre del Gobierno de la nación. “O Goberno de España estará sempre do lado dos medios de comunicación e estaremos aí para defendelos”, explicó. Finalmente, sobre la edición en papel recordó que le sigue encantando “tocalo e subraialo”, un hábito por otra parte cada vez menos habitual en la sociedad actual. El comentario generó algunas sonrisas cómplices por parte de algunos de los asistentes.
Finalmente, el delegado del Gobierno indicó que en los tiempos actuales el trabajo de grupos como El Ideal Gallego se vuelve fundamental para, de nuevo apelando a la veracidad, combatir las noticias perniciosas.