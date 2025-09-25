Mi cuenta

A Coruña

Inés Rey: “Soy gran defensora del periodismo veraz y serio; tenemos que defenderlo”

Redacción
25/09/2025 23:10
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento

La alcaldesa, Inés Rey, quiso acompañar a los trabajadores de Grupo Editorial El Ideal Gallego en el nuevo capítulo de su historia. Y lo hizo evocando, con sus primeras palabras, al pasado. “Quiero hacer una reivindicación al periodismo, y lo hago, además, desde una perspectiva más personal: de camino venía acordándome de mi padre, que es un gran lector de prensa. De toda la vida en mi casa entraron periódicos locales y también de tirada nacional de diferente sesgo ideológico. Por así decirlo, nos obligaba a leerlos todos porque decía que no vale solo escuchar lo que quieres oír”. 

Con esta historia defendió la necesidad de tener una prensa libre, “dinámica, de diferente ideología y que nos haga fortalecer esta sociedad y fortalecer esta democracia en tiempos de bulos y ‘fake news’”. La regidora hizo un alegato a favor del rigor y del periodismo “de verdad”, que “es más necesario que nunca”. Volviendo a lo adquirido en el hogar, “mi padre siempre decía que los mejores periodistas habían empezado en El Ideal Gallego, o sea que hay un cariño especial a esta cabecera”. El Grupo Editorial El Ideal Gallego “se moderniza y, en este sentido, a favor del rojo –bromeó–, no por nada, que a lo mejor el presidente de la Xunta después me corrige”, dijo despertando las risas de los asistentes. Del “azul del mar, de nuestro Dépor y de una etapa picassiana, pasamos al rojo que no deja de ser lo primero que vemos al entrar y salir de la ciudad, que es la fábrica de Coca-Cola”, indicó Rey. El rojo, color elegido para la nueva imagen del grupo, es, a su vez, un recuerdo “a las farolas del Paseo Marítimo y a los autobuses de la Compañía de Tranvías, que simbolizó la modernidad en el transporte público”. 

El cambio, por lo tanto, es “positivo”. Mencionó a otro coruñés ilustre, Salvador de Madariaga, quien “fue defensor de la libertad del pensamiento crítico de la prensa escrita”. “Soy gran defensora de ese periodismo veraz y serio. Tenemos que defenderlo”, manifestó, para concluir con un agradecimiento a los trabajadores del Grupo Editorial El Ideal Gallego: “Es un placer como alcaldesa compartir esta etapa de mi vida profesional trabajando mano a mano con vosotros”.

