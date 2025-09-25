Inés Rey lidera la creación de una política aeroportuaria gallega para hacer frente a Oporto

Inés ReyJavier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha decidido dar un paso al frente para presionar a la Xunta a que convoque a las siete principales ciudades de Galicia con el fin de crear una política aeroportuaria común. Este jueves se reunió con los alcaldes del área metropolitana y la Diputación de A Coruña para poner sobre la mesa las necesidades del aeropuerto de Alvedro. El siguiente paso, remitir hoy mismo al Gobierno autonómico un comunicado para que el próximo encuentro sea en Santiago y con alcaldes de Galicia.

El primer reto se localiza en el país vecino. Los tres aeropuertos gallegos, Alvedro, Rosalía de Castro y Peinador, indicó, suman un total de 5,9 millones de pasajeros al año. Por su parte, la terminal de Sá Carneiro, en Oporto, capta a 5,7 millones de gallegos de forma anual. Es decir, la fuga de viajeros que acuden al aeródromo luso atraídos por su amplia oferta de destinos casi iguala al tráfico total en Galicia.

"Tomo esta decisión para salir de la pasividad que está teniendo la Xunta de Galicia respecto a una política aeroportuaria común, superando el localismo que hasta ahora había. Es necesario implementar una visión de país y atender a la complementariedad de los tres aeropuertos y no a una competencia que nos lleva a ningún lado", señaló la regidora.

En la reunión con alcaldes de este jueves, aseguró Rey, "hemos hablado de la necesidad de establecer los diferentes tipos de perfiles en cada aeropuerto. El tejido empresarial de A Coruña no tiene nada que ver con el de Santiago y Vigo, por lo que nuestras necesidades comerciales son diferentes".

Santiago, cuyo tráfico atiende a miles de peregrinos, también sufre por la fuga a Oporto. "El Camino Portugués ha aumentado un 30% en el número total de peregrinos porque las conexiones de Sá Carneiro a sus países de origen también son mayores. Deciden hacer el Camino Portugués y no la parte que le toca a Galicia", dijo. En este sentido, reiteró la alcaldesa, "no vale escudarse en la ausencia de competencias, porque los ayuntamientos tampoco lo tenemos".

"Es momento de mirar a Galicia, de entender a Galicia y de liderar una comunidad con mucho potencial. Alejémonos de localismos y competencias absurdas y pensemos en el futuro de nuestro país", concluyó.