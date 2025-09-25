Actuación de la tuna femenina, hace 25 años, en la Estación MarítimaPedro Puig

Los actos por el décimo aniversario de la Universidad de A Coruña, que se cumplió hace 25 años, incluyeron una exposición en las instalaciones de la desaparecida Estación Marítima, así como actuaciones musicales y actividades deportivas y lúdicas enfocadas sobre todo a los más pequeños. Tal día como hoy del año 2000 El Ideal Gallego dedicó una de las fotografías de primera página a esas celebraciones de la UDC. A estas alturas de 1975, medio siglo atrás, era noticia la falta de iluminación en el andén de Orzán-Riazor. También había quejas vecinales en la zona de Peruleiro, en ese caso por problemas relacionados con el tráfico. En 1925 el diario informó, entre otros temas, sobre la celebración de un mercado de ajos en La Marina.

Hace 25 años | La UDC celebra su décimo aniversario con música, juegos y una exposición

Lunes, 25 de septiembre de 2000ARCHIVO

El ambiente académico de la exposición que conmemora el décimo aniversario de la creación de la Universidad de A Coruña se complementó ayer, 24 de septiembre de 2000, con los deportes que organizó el Servicio de Extensión Universitaria durante todo el fin de semana. A través de un improvisado pabellón de béisbol, minibásquet, tiro al arco, escalada o patinaje, las personas que se acercaron a la Estación Marítima pudieron practicar especialidades deportivas minoritarias y, además, conocer la oferta de ocio que se realiza en la Universidad. Los niños fueron los protagonistas de estas jornadas en las que primó la diversión y el reto de superar unas pruebas que, en principio, se mostraban bastante complejas.

En la muestra sobre los diez años de vida de la Universidad también hubo espacio para la música con la actuación de la tuna femenina. Un concierto en el que las integrantes de la formación musical interpretaron los temas más conocidos de su repertorio.

Mientras, medio centenar de asociaciones de comerciantes de toda Galicia iniciaron ayer los trámites para la creación de una gestora que coordine las actuaciones contra la liberalización de horarios comerciales. Los profesionales se desmarcan así de la Federación Galega de Comercio al considerar que esta no representa de forma eficaz sus intereses.

Hace 50 años | Dos meses a oscuras en el andén de Orzán-Riazor

Jueves, 25 de septiembre de 1975ARCHIVO

La curva que inicia el tramo abierto en el andén de Orzán-Riazor está a oscuras desde hace cincuenta y siete días, según denuncia un vecino que ha tenido la paciencia de contarlos. El mismo número de días en tinieblas o quizá más tiene en su haber el tramo del mismo andén en el cruce del colegio Salesianos.

También hay quejas vecinales en la avenida de Peruleiro, donde los residentes lamentan los problemas de tráfico en la zona. Resulta que la avenida es de doble dirección, pero está permitido el aparcamiento a ambos sentidos de la calzada, por lo que, cuando se cruzan una camioneta y un turismo, y no digamos dos vehículos pesados, se organiza un atasco de padre y muy señor mío, mientras uno de los dos realiza las operaciones de marcha atrás para que puedan avanzar los vehículos en direcciones opuestas.

Hace 100 años | Mercado de ajos en la explanada de La Marina

Viernes, 25 de septiembre de 1925ARCHIVO

En la explanada de La Marina, inmediata al pabellón de prácticos, hubo ayer, 24 de septiembre de 1925, un importante mercado de ajos. Se vendieron 3.750 mollos, o sea 750 millares, cotizándose como término medio a un precio que osciló entre 15 y 20 pesetas. A la hora de cerrarse anoche la cotización de pescado en el muelle de La Palloza, aún no habían regresado de la mar los vapores pesqueros. Sólo entraron los bous ‘Cantábricas’ y ‘Batallán’. Trajo el primero 400 merluzas, 16 cajas de pescadilla y 30 de matute; y el segundo, 200 merluzas, 30 cajas de pescadilla y 20 de pancho.

En el capítulo de sucesos, ayer noche, un automóvil, propiedad del secretario judicial, que dirigía él mismo, atropelló en Corcubión al juez de instrucción, causándole lesiones leves. El juez ordenó el ingreso en la cárcel del secretario, por suponer que el atropello fue intencionado.