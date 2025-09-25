Exolum invierte más de 100 millones en el Puerto de A Coruña

Instalación de Exolum en España

Exolum ha iniciado los trámites para obtener la autorización que permitirá construir una nueva terminal de almacenamiento de graneles líquidos en el Puerto Exterior de A Coruña, en la dársena de Punta Langosteira. El proyecto, que contempla una inversión superior a los 100 millones de euros, forma parte de la estrategia de la compañía para facilitar la transición energética en España y Europa mediante infraestructuras adaptadas a los nuevos vectores energéticos.

La futura terminal se concibe como una instalación de transición energética, capaz de operar tanto con productos convencionales como con combustibles sostenibles. Entre ellos figuran el amoniaco renovable, el CO₂ capturado, el metanol verde, el SAF (Sustainable Aviation Fuel) y otros biocarburantes.

El plan prevé dos parcelas conectadas, con una capacidad de almacenamiento cercana a los 165.000 m³, distribuidos en tanques atmosféricos, criogénicos y presurizados, diseñados para albergar combustibles de bajas emisiones, productos químicos, amoniaco y CO₂. Además, contará con un cargadero ferroviario de ancho ibérico con conexión a la red nacional, dos atraques para buques mediante tuberías y bombas de gran capacidad, así como isletas de carga para camiones cisterna.

Las actividades incluirán almacenamiento, mezcla y expedición de productos como biodiésel, HVO, bioetanol, metanol, naftas, SAF y materias primas para biocombustibles, junto a hidrocarburos tradicionales. También se realizarán operaciones de blending y distribución multimodal. En el caso del CO₂, el proyecto plantea su recepción y expedición tanto por vía marítima como terrestre, con posibilidad futura de conexión por ducto.

El inicio de operaciones se prevé para 2029, con una puesta en servicio escalonada debido a la complejidad de la infraestructura. Exolum subraya que la terminal convertirá al Puerto de A Coruña en un nodo logístico de referencia nacional y europeo, gracias a su localización estratégica en rutas hacia el norte de Europa, América, el sur del continente y Oriente Medio.

“Esta iniciativa refleja la firme apuesta de Exolum por el desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas necesarias en nuestro país para afrontar los desafíos y oportunidades de la transición energética”, señaló Jorge Guillén, Aviation & Spain Network Lead de la compañía.

Exolum estima que la terminal reforzará la competitividad de la industria y la economía gallegas, favoreciendo la creación de empleo cualificado durante su construcción y operación, así como la atracción de nuevas inversiones vinculadas a la descarbonización y al impulso de las llamadas moléculas verdes.