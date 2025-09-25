José Luis Hermida, el trabajador más longevo de El Ideal Gallego, y Lucía Dávila, periodista y creadora de contenido en la editorialPatricia G. Fraga

Es una cuestión entre antropológica y filosófica la atemporal pregunta del quiénes somos y de dónde venimos y adónde vamos. Sin embargo, puede decirse que El Ideal Gallego tendría muy clara la respuesta a lo que en su día incluso fue objeto de un cuadro de Gauguin o una canción de Siniestro Total: Somos una cabecera con 108 años de historia y que ha sabido reinventarse, ser testigo y notario de los tiempos y a la que se le abre un ilusionante futuro que explorar de la mano de sus lectores.

Sin embargo, con ese legado puede afirmarse que esta nueva etapa, el paso decidido hacia el futuro, lo damos sin borrar nada y con enorme respeto y sentimiento de deuda con las huellas del pasado. El puente entre generaciones que siempre ha supuesto El Ideal Gallego lo es también entre quienes han contribuido, y contribuirán, a construir los relatos de la historia de A Coruña.

Por eso, puede afirmarse que existe una especie de hilo rojo entre las primeras máquinas que permitieron desafiar los límites de la tecnología y los profesionales que ahora aprovechan las posibilidades de esta para reinventar la forma de comunicar.

La existencia de ese hilo la descubrieron, por ejemplo, el trabajador más longevo en toda la historia del diario, José Luis Hermida, y la periodista y creadora de contenido digital en la editorial Lucía Dávila, quienes representan dos formas de trabajar diferentes, pero en el fondo comunicadas por, precisamente, la vocación de comunicar y contar lo que pasa.

Leyenda Hermida se considera a sí mismo un superviviente desde que, en 1978, fue uno de los cinco trabajadores de El Ideal Gallego que sobrevivieron al accidente del ‘Españoleto’, el avión procedente de Madrid que se partió por la mitad en su intento de aterrizar en Lavacolla.

Junto a él viajaban personalidades como Meilán Gil o Pío Cabanillas, además de la banda de rock Ñu, pero sobre todo recuerda el abrazo entre los cinco miembros del comité de esta empresa. Para entonces, seis meses antes de la aprobación de la Constitución Española en las Cortes, ya era una leyenda.

“Entré a trabajar en 1960, concretamente el 2 de noviembre y me jubilé el 31 de octubre de 2011. Entré en la empresa con 14 años, mi padre falleció cuando tenía 13 años y el encargado de la imprenta, Antonio Mateo, era muy amigo de él. Le prometió a mi madre: no te preocupes por los niños, que yo te los voy a emplear en El Ideal”, recuerda antes de enumerar su hoja de servicio.

“Empecé de niño de los recados; luego, de ayudante de los mecánicos, limpiando las máquinas; después, el regente, Salvador Izquierdo, sabía que me gustaba muchísimo la linotipia, así que abrió un cajón y me dio un libro con el teclado: ‘Aquí tienes la posición de las manos y qué dedo va a cada tecla’. En mis ratos libres en casa practicaba. Las teclas estaban bastante gastadas y, salvo en las máquinas más nuevas, les ponía una marca. Así fue cómo empezó mi aventura en la linotipia”, añade para después afirmar sin que nadie le pueda rechistar: “Fui uno de los mejores linotipistas que hubo, un auténtico fenómeno. Llevaba la máquina hasta lo que diera de sí. Tuve el récord de hacer para una línea de doble columna, de 21 centímetros, porque no eran capaces de regresar las matrices. Llevaba la máquina sin parar, de lo rápido que era”.

Por su parte, Lucía Dávila cumple su tercer año vinculada a El Ideal Gallego y DXT Campeón y a la creación de contenido para todas las cabeceras que conviven bajo el mismo paraguas. “No he vivido tanto tiempo como Hermida, pero todo el mundo nos conoce, somos un medio fiable y cercano a la gente, y ojalá siga así mucho tiempo”, dice.

Muchos de los aspectos que comparte Hermida, como el hábito de los coruñeses de comprar el pan primero y el periódico después, los reconoce la periodista en su propio abuelo. “Mi primo, por ejemplo, no sabe dónde se compra un periódico”, lamenta.

De museo

Programar una cita con una leyenda de la prensa coruñesa y una creadora de contenido es posiblemente uno de los trabajos de redacción más sencillos posibles. El trabajo viene rodado, por la capacidad de los recién conocidos para dirigir la conversación. No podía haber otro punto de encuentro mejor que el museo de El Ideal Gallego, ni un punto más apropiado que la máquina de composición caliente Linotype Model 14, manufacturada hace un siglo por el fabricante neoyorquino Mergenthaler Linotype Company y de la cual salieron un durante décadas la gran mayoría de noticias publicadas por El Ideal.

Hoy sigue viendo salir las páginas del Palacio de la Ópera. “Era un robot con brazos, estamos ante el primer robot que se utilizó en las imprentas”, advierte Hermida quien, mientras empieza la sesión de fotos, no puede evitar sacar a relucir el maestro que lleva dentro. “Esta máquina para mí lo es todo. Empecé a trabajar con ella con 17 años y la dejé cuando pasé a ser regente del taller en 1982, así que ya llovió”, apunta mientras se prepara para posar con Dávila en el que fue su lugar de trabajo durante décadas.

El mito de El Ideal se apropia de la situación y pasa a dirigir la producción. “Podemos hacer una foto mía explicándole a la niña cómo funciona”, sugiere. Y es ahí donde empieza a fluir ese hilo rojo de la historia del diario. La historia y el futuro unidos por la máquina con la que prácticamente se imprimió todo. Eso de explicar pareció gustarle y, de haberles dejado, Lucía posiblemente habría aprendido en cuestión de minutos cómo ser linotipista.

“Os voy a pasar la factura, pero lo importante es que es diferente la posición de las manos a la de la máquina de escribir, ¡mira que no tengo hecho horas aquí!”, exclama. Habla como un manual de instrucciones, lo que para Dávila podría traducirse como un tutorial de internet.

Surge entonces otro de los cargos que desempeñó Hermida previos a la llegada del ordenador: lo que hoy en día sería la edición. “Desde que empecé a trabajar, seguí estudiando, entonces me centré mucho en el tema de la gramática. Me dije: lo tengo que dominar esto”, indica. La joven, después de unos minutos frente a la máquina, ‘claudica’: “Yo alucino, porque luego nos dicen a nosotros que es muy difícil utilizar la tecnología de ahora, pero a mí me parece muchísimo más difícil utilizar eso”.

Análisis

El intercambio de papeles y la pequeña formación exprés que tuvo Lucía Dávila sobre linotipia la vivió a la inversa Hermida en 1982, cuando El Ideal se instaló en el polígono de Pocomaco. “Fue un cambio radical, porque venía de trabajar con un robot extraordinario”, asevera. Sin embargo, no es la linotipia lo que más echa de menos de sus primeros tiempos. “Echo en falta que hoy en día, en general, no se haga un periodismo de verdad, porque viví una época con unos redactores impresionantes, auténticos fenómenos. Mis compañeros de la linotipia, que era gente muy mayor, eran auténticas eminencias en el tema gramatical. Tenías que ver cómo nos llegaban los textos escritos a máquina, y la cantidad de cosas que corregíamos”, lamenta.

Ambos profesionales concuerdan en lo incierto del futuro de la prensa impresa, o de la cada vez mayor necesidad del volcado digital. “Mi sueño es que vuelva el papel otra vez, me gustaría volver a ver los quioscos en cada esquina, porque no eran solamente algo decorativo y sí algo cultural, con los tebeos y coleccionables que tenías al alcance de la mano. El tacto del papel tendría que volver, pero es una utopía”, añora el veterano.

“Me asusta un poco, porque me da la impresión que está todo inventado. Y seguro que no. Sin embargo, aún tengo guardado en casa el periódico de cuando España ganó el Mundial. Me acuerdo de vivirlo y me daría un poco de pena que se acabe”, apostilla la joven.

Futuro digital y redes

Las redes sociales y su papel en los medios de comunicación. Podría decirse que han corrido ríos de tinta al respecto, por mucho que la expresión sea cada vez más metafórica.

La capacidad de reciclaje de José Luis Hermida le permite dominar también la más actual de las realidades, mientras que la especialista en redes no oculta cierta preocupación por la deriva de estas. “Esto (por el móvil) es una máquina impresionante, una herramienta que jamás en la vida se nos ocurrió pensar que pudiera existir. No hace falta haber estudiado, porque vas ahí y encuentras la respuesta. Por regla general, encuentras muchísimas respuestas ahí que antes te obligaban a habértelo estudiado”, comenta en positivo.

“Pero lo que más asusta es que, a estas alturas de la película, el mundo tenía que ser una maravilla y, sin embargo, estamos llenos de desastres”, matiza. Por su parte, para el lado bueno de la balanza, Lucía escoge la proximidad. “Es una forma muy cercana de estar con la gente, y muy fácil de explicar las cosas. Hay gente que te pone cara y te coge cariño. Algunas personas me paran por la calle y me dicen que me conocen”, ilustra.

“Una de las cosas peores que tienen las redes sociales es el intrusismo laboral, sobre todo en el mundo en el que me muevo yo. Todo el mundo puede ser periodista pero, ¿dónde queda la veracidad? Al final, tienes que elegir tú a quién te crees y a quién no: mis amigos me preguntan cosas y yo les digo que dónde han leído eso”, contrapone, a lo que Hermida responde: “No hay comprobación”.

El compromiso de El Ideal Gallego con el periodismo de proximidad y el rigor ha caracterizado estos 108 años de historia y debe marcar, como mínimo, un siglo más. Pero, para hablar de esta casa, nada mejor que dejarle el cierre a los que saben. “El Ideal Gallego forma parte de la historia de A Coruña, siempre ha sido un periódico muy ligado a la ciudad, con diferentes etapas, desde muy buenas a peores, y siempre ha salido adelante. Es una de las grandes instituciones de A Coruña. Y yo ahora leo ‘de gañote’, que era el jefe”, bromea para acabar Hermida. Aunque, a petición suya, sería menos solemne y más acorde a su figura hacerlo con un chiste, o más bien la anécdota del día en que, a la hora de insertar un recurso en la página de esquelas, se incluyó una leyenda que decía: “Anúnciese aquí”.