A Coruña

El histórico Moreta de la Ciudad Vieja de A Coruña reabre sus puertas como taberna marinera

Bajo el nombre de O Pateiro, el hostelero Rodrigo Iglesias ‘Vértebra’ da una vuelta al bajo del número 25 de la calle Zapatería

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/09/2025 15:27
Nueva taberna marinera en el histórico Moreta
Nueva taberna marinera en el histórico MoretaGermán Barreiros

Hay espacios que, por muy renovado que sea el proyecto que les sucede, cuesta desvincularlos de un momento y de la huella que dejaron en su clientela. Uno de ellos es, seguro, el Moreta de la Ciudad Vieja. Desde este viernes, las noches de futbolín de los adolescentes y jóvenes de los 90 serán un recuerdo. El local de la calle Zapatería se convierte en O Pateiro, una taberna marinera cuya propiedad también juega un papel importante en el concepto de nostalgia coruñesa.

Tres décadas entre 'piratas' y 'paletos' en la Ciudad Vieja de A Coruña

Más información

Y es que se trata del octavo proyecto hostelero de Rodrigo Iglesias, para media ciudad Rodrigo Vértebra, en honor a uno de esos ocho templos que regentó. Esta vez ha querido darle un homenaje más marcado que nunca a la Costa da Morte. “Non queda nada do Moreta, pero deixei unha decoración que parece que ten cen anos xa o local”, bromea.

La idea de Vértebra es servir “marisco asequible, non cigalas de 150 euros”. Sin embargo, de eso precisamente, de ideas, llega cargado. En primer lugar, desde la inauguración de este viernes será posible comprar alguna de las esculturas o pinturas temáticas del propietario. Por otro lado, se producirá una doble/triple alianza que hará las delicias de esa mediana edad a la que cada vez le quedan menos refugios donde pasar una buena noche: la carta de O Pateiro estará disponible también en Ummagumma, que tomó la alternativa de La Gata en la Ciudad Vieja.

Por lo tanto, se trata en realidad de volver a los mismos locales de siempre, pero con las necesidades y ambiciones de ahora.

