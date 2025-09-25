El Grupo Editorial El Ideal Gallego presenta este jueves su nueva imagen y página web

Palacio de la ÓperaEC

El Grupo Editorial El Ideal Gallego se prepara para una nueva etapa que empieza oficialmente este jueves 25 de septiembre con un acto institucional en Hi Coruña. El evento marcará el estreno de un ambicioso rediseño tanto en papel como en digital de sus seis cabeceras: El Ideal Gallego, DXT Campeón, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños y Diario de Compostela.

Más de un siglo después del nacimiento de la cabecera que da nombre al grupo, este nuevo capítulo conjuga tradición e innovación, con una clara apuesta por el periodismo de proximidad y una mirada firme hacia el futuro digital.

Un salto tecnológico y visual

El grupo editorial presenta una nueva plataforma digital que mejora de forma significativa la experiencia del lector. Aunque invisible a primera vista, esta transformación tecnológica se percibe en elementos esenciales como la velocidad de carga, la integración multimedia o la navegación fluida, posicionando al grupo al nivel de los principales medios del país.

En cuanto al diseño, la claridad, la organización y la facilidad de lectura son los pilares de esta nueva imagen, tanto en la versión web como en la edición en papel. Se trata de un rediseño orientado a mejorar la legibilidad, dar mayor protagonismo al contenido gráfico y ofrecer análisis y contexto que complementen la actualidad diaria.

El periodismo local, más vivo que nunca

La esencia del grupo editorial se mantiene firme: ofrecer información cercana, pegada al territorio. Lo que ocurre en el barrio, en la ciudad y en su entorno sigue siendo el corazón del contenido. Este enfoque permite a las seis cabeceras ofrecer una visión completa de la actualidad gallega, desde la política hasta el deporte, pasando por la cultura, la empresa y la vida cotidiana.

Un evento con representación institucional

La presentación contará con la asistencia de destacadas figuras de la vida política y social gallega. Confirmaron su presencia el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; el presidente y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso y Xosé Regueira Varela; y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, los concejales Yoya Neira, José Manuel Lage Tuñas, Rosa Gallego, Juan Ignacio Borrego, Diana Sobral, Gonzalo Castro; Francisco Jorquera, portavoz del BNG de A Coruña; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Francisco Berea Paz; el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Prado; el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela; el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo; el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes; el presidente de Cesuga, Venancio Salcines; el director de Innovación Tecnológica de Abanca, Gonzalo Ortiz; o el consejero del Deportivo, Carlos Ballesta, entre otros representantes institucionales y del tejido social de Galicia.

Una nueva etapa, la misma vocación

Con este relanzamiento, El Ideal Gallego y sus cabeceras reafirman su papel no solo como cronistas de la vida local, sino como actores integrados en la sociedad gallega. Una vocación que se actualiza ahora con nuevas herramientas, más canales y una conexión renovada con sus lectores.