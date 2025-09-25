El Grupo Editorial del futuro con más de un siglo de historia

A la presentación de la nueva etapa del Grupo Editorial El Ideal Gallego asistieron 350 personasJavier Alborés

El nacimiento del Grupo Editorial El Ideal Gallego marca un antes y un después en una de las trayectorias más longevas del oficio de contar historias y ser cronista de los grandes cambios y acontecimientos de Galicia desde su nacimiento en 1917. Por eso, la puesta de largo y la presentación en sociedad de este nuevo proyecto contó con el apoyo primero, y el aplauso y la bendición después, de más de 350 representantes del tejido social, económico y cultural de la comunidad a la que debe parte de su nombre.

Puede resultar un tópico manido o una de esas sentencias gratuitas lo de “mirar al futuro sin perder de vista el pasado”, pero cuando el peso de ese pasado es más de un siglo de rigor, prestigio y confianza de los lectores se convierte en una obligación. Bajo el paraguas de El Ideal Gallego y el grupo al que da nombre conviven seis cabeceras (El Ideal Gallego, DXT Campeón, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños y Diario de Compostela), que renuevan, continúan y redoblan su compromiso con los valores fundacionales del que fuera primer editorial de la historia de El Ideal: “Nada en la vida es permanente. Ha de adaptarse a la demanda de los viejos y nuevos lectores”.

Esas mismas palabras, increíblemente vigentes, fueron recuperadas por el director, Rubén Ventureira, durante su alocución pública en un escenario igualmente significativo: Hi Coruña, donde la tecnología y el talento se dan la mano para construir la Galicia del futuro, esa de la que el Grupo Editorial El Ideal Gallego quiere ser protagonista y escriba. A muy pocos metros, tal y como subrayó Ventureira, esta cabecera “manchó de tinta las manos de los gallegos, el 1 de abril de 1917, lo hizo en el Cantón Grande, a la sombra de un Obelisco que nos sigue marcando las horas”. Usemos como metáfora un reloj de péndulo, de aquellos que seguramente marcaron las horas para los primeros y pioneros trabajadores, los que sentaron las bases de El Ideal Gallego. Del mismo modo que esa maquinaria, toda la filosofía y la razón de ser, tanto del acto como del remozado grupo editorial, oscila entre el ayer y salta decidido al mañana para marcar el ritmo de la actualidad. Por ejemplo, para el director, no tendría sentido presentar el qué será y el porqué del proyecto que capitanea sin agradecer y recordar la figura de su predecesor, el recientemente desaparecido Andrés Ríos. “Tomé el relevo de un periodista al que toda Galicia despidió hace solo unos días, el bienquerido Andrés Ríos Mejuto. Cuando Andrés nos solventaba alguna papeleta, siempre nos advertía: ‘A ver si espabiláis, que no voy a durar toda la vida’. Andrés: seguiremos trabajando, en tu memoria, por un proyecto al que dedicaste gran parte de tu existencia. Tu ejemplo sí durará toda la vida”, recordó, en el que posiblemente fue el instante más emotivo de todo el acto y que cortó la solemnidad del encuentro para dos tipos de aplausos: el de recuerdo a su figura primero y el de su persona después. Posteriormente, todos y cada uno de los discursos dejaron en su bienvenida al futuro un guiño a quien construyó el pasado más reciente.

Todo al rojo

Existe en esta renovación una ingeniería que subyace por debajo de lo que llegará tanto a las pantallas como a los quioscos de nuestros lectores. Pero, sí , la puesta a punto y la renovación de los motores ha sido ambiciosa, para poner la familia de El Ideal Gallego en la misma nómina de nombres que algunas de las cabeceras más reconocibles del mundo. Eso que los que nos encargamos de utilizar cada día se llama CMS y que, durante el acto de presentación, tuvo una breve glosa tecnológica para arrojar luz sobre esta decidida apuesta por otros 100 años. Para el lector, el verdadero sustento y responsable de depositar cada día su confianza en nosotros, la gran apuesta es el ‘todo al rojo’ que representarán desde hoy mismo las seis cabeceras.

Volvamos a ese péndulo que representa los pasos en ambas direcciones, porque toda decisión tiene su origen y una razón de ser en el pasado. En el caso del cambio cromático hay que remontarse a 1923, cuando El Ideal Gallego fue la primera cabecera de Galicia en utilizar el rojo. Por otra parte, la elección de la cabecera clásica remite a la utilizada desde 1940, por lo que la fusión de dos momentos pioneros lidera la entrada en la nueva era del recién nacido grupo editorial. Durante décadas, no obstante, generaciones y generaciones de gallegos vivieron un ‘Ideal rojo’. Un paso más allá, ya para los más puristas, queda la teoría del director y los retomados vínculos picassianos de la cabecera. “No niego que a mí me gusta especialmente, porque es un rojo que evoca también al bermellón que usaba Picasso en su etapa coruñesa. Es, por tanto, un rojo picassiano”, aseveró Ventureira. De hecho, la alternancia cromática de esta cabecera serviría posteriormente para posicionar a los políticos en sus intervenciones, según fuera el protagonista popular o socialista.

Un salto con red

Si el acto de presentación del Grupo Editorial El Ideal Gallego dejó claro que es de blancos o negros, y que los azules pueden ser la antesala de los rojos, y con ellos recuperar la esencia histórica, tampoco la renovación es sinónimo de ruptura. Es decir, el impulso digital no es, ni mucho menos, una negación del peso del papel. Es por eso la intensa remaquetación de la que presumen las seis cabeceras. “Buscamos una mejor legibilidad, y para ello aumentamos el peso tipográfico, y el cuerpo de la letra, para alegría del ‘club de la presbicia’, al que tantos lectores de papel pertenecemos”, bromeó en uno de los muchos momentos en los que los asistentes acompañaron el discurso de Ventureira con aplausos y carcajadas cómplices.

Tampoco eludió el director del grupo hablar de cifras superadas y números por superar. “El periodismo tiene muchas formas de morir, pero la más dolorosa es sin duda por falta de lectores. No es el caso. De hecho, nunca nos han leído más. Y más que nos leerán”, vaticinó Rubén Ventureira. No existe una sola empresa que nazca sin unos objetivos de mercado. Es cierto que este no es el nacimiento de El Ideal Gallego, ni tampoco de los otros cinco miembros de la familia editorial, pero el desafío y la ambición tienen cifras y un posicionamiento a alcanzar. “El grupo editorial supera en estos momentos los 150.000 lectores diarios; nuestro primer objetivo es llegar a los 200.000 y entrar en el podio de los grupos de comunicación gallegos”, se estableció como reto el director.