Diana Alexe | "El público español es increíble, muy pasional y recibe la ópera con entusiasmo"

Diana Alexe, cantante de 'La finta semplice', en la puerta del teatro ColónCarlota Blanco

La Temporada Lírica de Amigos de la Ópera se desplaza este fin de semana al teatro Colón, con una doble sesión de ‘La finta semplice’ (viernes y domingo, a las 19.00 horas). En esta versión propia de la obra de Mozart el papel de Rosina lo interpretará la soprano Diana Alexe, en lo que será su debut en España.

“Estoy muy ilusionada, es un gran debut”, asegura la cantante natural de Adjud (Rumanía), que ya lleva unos días en A Coruña y pudo disfrutar de las representaciones de ‘Carmen’ en el Palacio de la Ópera. “Allí tuve mi primera toma de contacto con el público español y me parece absolutamente increíble, el público es muy pasional y recibe la ópera con mucho entusiasmo”, apunta la soprano, que asegura que está ansiosa por disfrutar “esa energía desde el escenario”.

‘Carmen’ y su ópera emocionan al Palacio Más información

'La finta semplice' y su rol como Rosina

“Sé que Amigos de la Ópera tiene un público muy fiel y saben de antemano cómo escuchar una ópera, pero espero que acuda mucha gente con diferentes backgrounds, será un honor para mí tener en el público a gente que escuche ópera por primera vez, porque esta ópera es para todos, tiene humor, tiene drama y creo que es muy moderna y accesible para cualquier edad”, afirma. “Incluso 260 años después de haberse escrito, es actual”, añade.

Alexe se pone en la piel de Rosina, un papel con el que está “muy sorprendida”. Se trata de un personaje “muy interesante”, que es “el motor de la acción y de la trama”. La soprano destaca la inteligencia de Rosina y cómo actúa como una “chica inocente, ingenua incluso, pero que sabe exactamente lo que quiere”. Pero tiene claro que, pese a todo, “su corazón evoluciona y podrán descubrir que es muy humana”.

Carrera y pasión por la música

Preguntada sobre cuándo tomó la decisión de que su voz fuera su instrumento, no puede hacer más que reírse: “Es una larga historia”. Una historia que comenzó en el coro del colegio, una época en la que “cantaba canciones pop simples”. Pero fue su profesora quien vio algo diferente en ella, “porque cantaba naturalmente con impostación y me dijo que estaba hecha para grandes cosas y que debería estudiar canto”, explica Alexe.

De la soprano dicen también que afronta con pasión desmesurada la música y cada uno de sus papeles. Ella misma reconoce que esa pasión es natural, “siempre la he tenido”. “Desde niña, incluso antes de saber que podía cantar, disfrutaba cada acto artístico, pintaba, escribía poemas... Me encanta descubrir cosas”, explica, antes de añadir: “Es más la creación de mi propio yo para descubrir quién soy realmente, y espero que esta pasión nunca desaparezca, es mi forma de vivir”.

Desde niña, incluso antes de saber que podía cantar, disfrutaba cada acto artístico, pintaba, escribía poemas... Me encantaba descubrir cosas Diana Alexe

Hasta la fecha, asegura que su papel favorito ha sido el de Violetta Valéry, de ‘La traviatta’, “pero es difícil decantarse por uno, todos me han tocado el corazón”, dice recordando también su primer Mozart, en ‘Bastien und Bastienne’. De cara al futuro, sueña con poder participar en ‘Lucía de Lammermoor’ o en alguna otra propuesta de belcanto.