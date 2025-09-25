Deichmann

Deichmann, especializado en calzado, sigue avanzando en su plan de modernización y reaperturas en España con la renovación de su tienda en el Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, que abre de nuevo este 25 de septiembre.

Según señalan desde la compañía, Marineda City "uno de los mayores complejos comerciales y de ocio de Galicia y referente en el noroeste peninsular, se ha consolidado como un espacio clave para el comercio, el entretenimiento y la restauración en A Coruña". La reapertura de Deichmann en este "enclave estratégico refuerza la oferta del centro y subraya la importancia de estar presente en uno de los principales puntos de ocio de la ciudad".

Vicio, la hamburguesería más viral, abrirá en A Coruña Más información

El establecimiento, situado en la planta baja del centro comercial y con una superficie de 420 m², reabre con el nuevo concepto de tienda, que introduce cartelería mejorada y una exposición de producto optimizada, explican. Estas novedades los dotan, aseguran, de una mayor diferenciación de secciones y una experiencia de compra más clara y cómoda para los clientes, ofreciendo a los clientes un entorno más moderno, intuitivo y atractivo a la hora de realizar sus compras.