Fiestas del VentorrilloEC

El barrio coruñés de O Ventorrillo celebrará los días 11 y 12 de octubre sus esperadas fiestas populares, con un programa repleto de actividades para todos los públicos.

El sábado 11 de octubre, la jornada arrancará con música en directo de Son do Vento y un cuentacuentos infantil a cargo de Ernesto Coello y Hugo Dopazo. A mediodía actuará la asociación de pandereteiras Miña Xoia, seguida de la exhibición de swing y lindy hop de Revolta Swing. La sesión vermú estará amenizada por Xilo & Carlos, y ya por la tarde se celebrará una exposición de armas antiguas y una exhibición de esgrima con la Academia da Espada.

Cartel Fiestas del Ventorrillo

La programación continuará con el concierto del coro Somos Voces, un concurso de karaoke, la verbena con la orquesta Fania Blanco Show y, para cerrar la noche, la actuación de Iván es Juan.

El domingo 12 de octubre comenzará con el tradicional pasarrúas de Espadana Tradicional, seguido de la Santa Misa en la parroquia del Pilar y la procesión por las calles del barrio. A mediodía, el grupo Triana, de la AVV Ventorrillo, ofrecerá una exhibición de sevillanas.

El fin de fiesta llegará con la sesión vermú de la cantante Aixa Romay, finalista de Tú sí que vales y participante en La Voz, que pondrá el broche musical a un fin de semana lleno de tradición, convivencia y alegría vecinal.