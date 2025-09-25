Alfonso Rueda: “Os medios de comunicación que levan máis de cen anos vivos é porque contan a verdade”
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sumó a las felicitaciones y quiso ser partícipe, “con grande satisfacción” del acto de presentación del Grupo Editorial El Ideal Gallego, paraguas de las seis cabeceras. “Este periódico naceu no ano 1917 e pasou por moitas visicitudes, sen ningunha dúbida. Tivo a cor vermella durante moito tempo, e nalgún momento –dijo entre risas y respondiendo a la broma que comenzó la alcaldesa, Inés Rey– decidiu mellorar e mudar ao azul. Agora é unha cousa de deseño gráfico”.
“El Ideal Gallego evoca a máis de cen anos. Máis dun século despois, quere dicir moitas cousas. Quere dicir, por resumilas todas, que as esencias continuaron. Foi gañando presencia territorial y segue aquí, enraizado na cidade da Coruña, pero foise espallando por otros sitios de Galicia. Por iso, con todas as dificultades, enormes, de todo proxecto que dura tempo, é unha honra estar hoxe aquí e estar para celebralo”. El presidente del Gobierno autonómico continuó su discurso remarcando su “alegría enorme” por la adaptación del medio, ya sea en papel como en digital. “Hai que ter en conta que cada un ten as súas preferencias e a todo o mundo hai que telo en conta. Pero esta transición, que deixou a tantos medios no camiño, no Grupo Editorial El Ideal Gallego, estase facendo ben. E por iso estamos aquí”. Que el grupo sea capaz de adaptarse a los cambios, expresó, es un triunfo.
El periodismo, continuó, es cada vez más plural. “Eu creo que é bo que existan medios de comunicación en Galicia e afortunadamente existen moitos. É un síntoma de pluralidade, non só ideolóxica, senón tamén unha mostra do diversos que somos no territorio e, polo tanto, que se manteñan os medios tan pegados á terra quere dicir que Galicia é moi vida, moi variada e temos cousas nas que todos nos recoñecemos e que a todos nos distinguen”.
Rueda deseó una “larga vida” al grupo editorial y recordó al exdirector de El Ideal Gallego y DXT Campeón, Andrés Ríos. “Nós intentaremos dar boas noticias como Administración. Moitas grazas e moita sorte nesta etapa dixital, sen olvidar as esencias. Dentro de cen anos sabe Deus a que se subirá a xente, que estarán dicindo en cen anos e sabe Deus en que formato será”, concluyó el presidente del Gobierno autonómico, no sin antes dejar claro que “os medios de comunicación que levan máis de cen anos é porque contan a verdade”.