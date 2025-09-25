Mi cuenta

A Coruña

Alejandro Sanz, primer concierto confirmado para el puerto de A Coruña en 2026

El cantautor madrileño estrenará escenario tras haber llenado el Coliseum en sus últimas visitas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/09/2025 12:58
Alejandro Sanz en A Coruña
Alejandro Sanz en A CoruñaPedro Puig

Con permiso de Sabina, Alejandro Sanz es uno de los artistas que parece ser de los favoritos de los coruñeses, como demuestran la docena de conciertos que ha ofrecido hasta la fecha en el Coliseum, el último en verano de 2022. 

Ahora, cuatro años después, el cantautor madrileño regresará a A Coruña, en esta ocasión para cantar en un escenario que no había pisado hasta el momento, el del muelle de Batería.

El próximo junio, Alejandro Sanz dará comienzo a su gira 'Y ahora qué' en el sevillano estadio de La Cartuja. Un tour que continuará por varias ciudades españolas antes de recalar, el 18 de julio, en el puerto herculino. 

Las entradas, tal y como anuncia el artista en sus redes sociales, se pondrán a la venta el próximo 9 de octubre, a partir de las 10.00 horas.

El cantautor estrenó el pasado mes de mayo su último EP, bajo el mismo nombre de la gira, 'Y ahora qué', que presentará ahora ante el público coruñés.

En su última visita, Alejandro Sanz logró llenar el multiusos herculino, pese a tener que competir con las celebraciones de la noche de San Juan. Y no era para menos, ya que el artista había tenido que aplazar su visita en 2020, debido a la pandemia de covid, y no aparecía por tierras herculinas desde que en 2015 y 2016 llenara dos veces el Coliseum en apenas once meses.

