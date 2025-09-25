AENA aísla gratis las casas de Oleiros afectadas por la acústica de Alvedro

Aeropuerto de Alvedro

Las actuaciones llevadas a cabo por AENA para aislar viviendas del área metropolitana afectadas por la acústica del aeropuerto de Alvedro hasta la fecha han sido 885. No obstante, esta cifra se incrementará, principalmente en el municipio de Oleiros y más específicamente en el núcleo urbano de Montrove.

El Gobierno local presidido por Ángel García Seoane anunció ayer que, tras las gestiones y demandas presentadas por el Ayuntamiento oleirense ante la ampliación de la huella sonora del aeródromo “os veciños afectados, principalmente de Montrove, están a recibir nos seus domicilios unha comunicación de AENA para facerse cargo das obras de illamento acústico”.

Según fuentes municipales, el gestor aeroportuario enviará un técnico a todos los hogares que lo soliciten para proceder a las mediciones y decidir qué actuaciones se llevarán a cabo en cada caso. “Todo o proceso é totalmente gratuíto para os afectados. Como norma xeral está previsto actuar en dormitorios e salóns, pero en función de cada caso poderían incluír algunha outra estancia”, añaden las fuentes, al tiempo que indican que los interesados deberán solicitarlo previamente.

Reunión el pasado julio

El anuncio formulado por el Ayuntamiento oleirense se realiza después de que el pasado mes de julio representantes de AENA mantuviesen una reunión con miembros de los gobiernos locales de Oleiros, Cambre y Culleredo para informarles sobre los avances producidos en la ejecución del denominado ‘Plan de aislamiento acústico del aeropuerto de A Coruña’.

Según fuentes del gestor aeroportuario, el censo actual afecta, en el área metropolitana, a un total de 1.934 viviendas y edificios sensibles y los propietarios de 303 no habían ejercido su derecho a solicitar la mejora de su aislamiento acústico, actuación esta última imprescindible para poder tramitar el expediente de insonorización correspondiente. Asimismo, se indicó desde AENA que para realizar cualquier tipo de consulta en relación con la ejecución del plan, los afectados pueden ponerse en contacto con la Oficina de gestión de los planes de aislamiento acústico, a través del número de teléfono 915 903 170, o en la dirección de correo electrónico oficina.ppa@ineco.com.

Los asistentes quedaron convocados a nuevos encuentros en los que AENA continuará informando de las novedades y progresos que se vayan realizando durante el proceso.