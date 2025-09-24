Una niña de 5 años se marca una versión punk de Ana Kiro con unas pandereteiras

Miña Xoia y Lara LaNuit a los pies de la Torre de Hércules

Lo de Lara López Cristino, artísticamente y a sus 5 años conocida como Lara LaNuit, empieza a ser una versatilidad que desafía cualquier tipo de lógica. La artista prodigio de O Ventorrillo, que hace un año reivindicó ‘Anarkía na Ghardería’ a a base de punk y con unos ritmos propios de The Clash o los Sex Pistols, realizó el más inesperado y también original de los homenajes a Ana Kiro en el 15 aniversario del fallecimiento del mito coruñés. Acompañada por el grupo de pandereteiras Miña Xoia, y gracias a la colaboración de Bonham Studios, dejó una sorprendente versión del ‘Vivir na Coruña’: una fusión de folklore, ritmos urbanos, rock y, por supuesto, el toque punk que ya caracteriza a la pequeña Lara.

Al igual que buena parte del cancionero popular, en este caso se trata de una transmisión de abuelos a nietos, lo que permitió a Lara desenvolverse a la perfección a la hora de memorizar, tararear y desafiar los límites tradicionales de la canción, tal y como relata su padre, Hugo Cristino: “Mi madre me cantaba canciones de Ana Kiro de pequeño, cuando nos sentábamos juntos a ver ‘Tardes con Ana’ en la TVG; cuando Lara era bebé (no hace demasiado tiempo), yo le cantaba esas canciones para dormirla y mientras jugábamos; luego fue creciendo y las aprendió a cantar ella”. Quizás por eso a la familia le pareció que el segundo videoclip en la trayectoria de Lara debía ser un homenaje con múltiples destinatarios. “Teníamos ganas de grabarla y coincidió con el 15 aniversario de la muerte de Ana Kiro, así que qué menos que rendir ese homenaje, y de paso también a mi madre, que está encantada”, añade.

En el estudio

Al igual que sucede con los actores prodigio, uno de los aspectos más sorprendentes de todo el proceso tiene que ver con el desparpajo mostrado por Lara en el estudio de grabación, algo que muchas veces intimida a artistas con tablas en los escenarios. La idea empezó a gestarse, en buena medida, gracias a una iniciativa de la asociación vecinal de O Ventorrillo y su programación con motivo del Día das Letras Galegas. “Nos conocimos y decidimos que teníamos que hacer algo juntos”, recuerda el progenitor. “Cuando estaba componiendo el acorde para la canción me acordé de ellas”, prosigue. Fue entonces cuando todo empezó a fluir de una manera inusitada y que confirma que, como mínimo, el primer paso hacia la normalización del proceso no supone problema alguno para la ‘punky’ del barrio. “Fue muy divertido llevarlas a todas a Bonham Studios, porque era la primera vez que grababan algo y, en lugar de cohibirse, montaron una fiesta tremenda”, confiesa el orgulloso padre de la versión y de la criatura.

Hugo Cristino, padre de Lara

Algo muy parecido sucedió con el rodaje del vídeo, cuando Lara empezó a convertirse en todo un reclamo para los turistas que acudían a la Torre de Hércules y que quedaron anonadados con el desparpajo de la pequeña. “Fue genial ver cómo se paraban a sacarse fotos con ellas y aplaudían entre toma y toma; acabamos celebrando el cumpleaños de una de las pandereteiras en As Lapas y tomando queimada. Lara estaba encantada”, asevera Hugo Cristino.

Proceso

Además de un homenaje, la grabación tiene también un carácter reivindicativo de la tradición cultural coruñesa y gallega. De esas canciones que trascienden a las generaciones y pierden su pista más allá de los abuelos. “Me gustaría que los mayores, los que somos padres o abuelos, pongamos en valor nuestra tradición cultural y se la transmitamos a los más pequeños como hicieron con nosotros; no está reñido que escuchen la música ‘mainstream’, con la diferencia de que esa música la van a escuchar quieran o no, y la nuestra o se la enseñamos o se perderá”, explica el padre de Lara. “A lo mejor se la pones y no les llama la atención, lo bueno es que la conozcan y puedan elegir”, finaliza.

Quién sabe, puede que las ‘Anarkía na Ghardería’ o la versión de ‘Vivir na Coruña’ que protagonizó Lara LaNuit con solamente 4 y 5 años sean, dentro de no demasiado tiempo, cotizadas piezas de colección para una potencial legión de seguidores de la coruñesa.