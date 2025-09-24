Más de 350 personas participan en la Feria de Empleo Sénior de la Cámara de Comercio en A Coruña

Un buscador de empleo se entrevista con dos representantes de una empresaCarlota Blanco

Encontrar un trabajo nunca es fácil, pero va haciéndose cuesta arriba cuantos más años se cumplen, como casi todo. Sin embargo, la gente madura tiene muchas cosas que ofrecer, como experiencia y habilidades. Por eso la Cámara de Comercio celebró ayer en Palexco su VI Feria de Empleo Sénior para mayores de 45.

Cerca de 60 empresas instalaron sus mesas en la segunda planta del edificio para poder recibir a los postulantes. Había de todo entre los más de 350 demandantes de empleo que participaron. Algunos llevaban mucho tiempo sin trabajar y otros, muy poco. En el caso de Fran Alonso, de 55 años, durante 20 años se quedó en casa y cuidó de sus hijos mientras su mujer trabajaba. “Busco un empleo de administrativo, pero es difícil”, explica. Para empezar, ha tenido que reciclarse, pero mantiene sus expectativas moderadas. “Es mi primera feria de empleo: a probar”, dijo.

“Busco reincorporarme al mundo laboral después de un pequeño parón. Estoy buscando un perfil de comunicación y organización de eventos”, explica Ana Guerrero, una antigua periodista, al tiempo que reconoce que es difícil situarse en el sector: “Lo que más se demanda son puestos de administrativos”.

Entre las empresas que participaban se encontraban incluso las Fuerzas Armadas. “Nosotros estamos ofreciendo opciones sin límite de edad, como cuerpos de ingenieros de intendencia o reservistas voluntarios”, aclaran. Esto último significa que se convocan puestos opcionales. Como por ejemplo, un médico para pasar las pruebas físicas.

Ana Tordable, de la planta petroquímica de Repsol en A Coruña, explica que también están buscando personal para la refinería. “Buscamos un perfil concreto, para un certificado de profesional de operadores de planta química”. Para eso necesitan una formación previa industrial. “Vamos muy bien, hemos tenido un goteo constante”, comenta.

Algunos de los sénior tienen dificultades adicionales. Como Eugenia, una rusa de 50 años, cuyo título universitario no está reconocido en España. “Es la primera vez que busco aquí. Pero quiero probar”.