¿Llegará a A Coruña el huracán 'Gabrielle'?

El huracán Gabrielle visto desde la Estación Espacial Internacional y fotografiada por el astronauta Jonny Kim

El huracán 'Gabrielle' continúa su desplazamiento por el Atlántico hacia las islas Azores, donde, previsiblemente, perderá sus características tropicales para convertirse en borrasca.

Sin embargo, su camino continuará, hasta llegar a las costas gallegas hacia el fin de semana. Así, la ciudad de A Coruña quedará afectada por el mal tiempo que trae consigo, aunque, por suerte, sin que sea como un temible huracán.

Meteorólogos como Mario Picazo ya han explicado a través de sus redes sociales que 'Gabrielle' -un huracán de categoría 3 con vientos de hasta 185 kilómetros por hora- llegará a la costa española y portuguesa debilitado, pero acompañado de lluvias y rachas de viento intensas y fuerte oleaje.

Los problemas, según las primeras predicciones, se iniciarán en la noche del sábado al domingo.

Eso sí, la trayectoria del huracán 'Gabrielle' está tendiendo hacia el sur, lo que podría dejar A Coruña algo más lejos del radar de su futura borrasca, según los modelos predictivos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, dedicada al seguimiento de este tipo de fenómenos.

Trayectoria del huracán 'Gabrielle'

La predicción a medio plazo de MeteoGalicia apunta un empeoramiento del tiempo en A Coruña a partir del sábado, cuando entrarán lluvias que serán más persistentes el domingo.