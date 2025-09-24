Mercado de Santa LucíaEC

Las obras para rehabilitar el mercado de Santa Lucía, que albergará también el centro de salud y centro cívico de A Falperra, comenzarán este trimestre. Así lo anunció este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras celebrarse la Junta de Gobierno local. La constructora San José será la encargada de ejecutar los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 9,6 millones de euros, dentro de un plazo de quince meses.

La sesión de la Junta de Gobierno también dio luz verde a la futura adquisición de nueve vehículos de recogida de residuos por 3,1 millones de euros. La intención es que estén operativos el próximo año.

A su vez, tal y como informó este diario, se ha adjudicado la contratación de las obras para construir una acera en el margen derecho para conectar el núcleo de Feáns con el cementerio.

La empresa que se ocupará de la actuación es Construcciones Cernadas, SL, y el precio del contrato es de 720.000 euros (IVA incluido), con cargo al presupuesto municipal en vigor. Los trabajos se ejecutarán en el plazo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo. Ya en junio, la Junta de Gobierno local aprobó el proyecto y autorizó la tramitación anticipada del expediente para la contratación de las obras.