La plataforma de baño de O Parrote estará lista en “cosa de días”

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado-Javier Alborés

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha explicado en la mañana de este miércoles que la obra de la plataforma de baño de O Parrote, cuya construcción comenzó en la pasada primavera, está muy cerca de su final. “Ya es cosa de días”, afirmó.

Esta actuación la financia y la ejecuta la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y ha contado con la colaboración del ente portuario coruñés. Fernández Prado señaló que la ejecución está “muy avanzada” y que los trabajos principales están “prácticamente” hechos. “Están con acabados, están poniendo el suelo de madera, faltan acabados, cartelería, barandillas, ya es cosa de días, no sé cuántos, pero la obra principal ya está ejecutada. Ya se ve el final”, detalló.

El Gobierno gallego y el Puerto fijaron este mes de septiembre como fecha para que los coruñeses pudiesen estrenar la primera fase de esta instalación que complementará la zona de baño ya existente.

Este complejo se compondrá de una plataforma flotante de madera, el acceso, el edificio y la grada, además de todas aquellas obras complementarias que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.

Estas declaraciones del presidente portuario se produjeron durante la visita de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a la sede del Puerto de A Coruña para interesarse por distintos proyectos de la Autoridad Portuaria.

Inmueble de servicios

Esta iniciativa se completará con la construcción de un edificio de servicios que se ubicará en el recinto de la plataforma y que entrará en funcionamiento en una segunda fase. Esta última actuación supondrá una inversión de 457.399 euros. De acuerdo al convenio, la Xunta coopera en la financiación de la construcción de este inmueble, que licitará y ejecutará la Autoridad Portuaria.

Según avanzó Fernández Prado, la previsión es que esta obra esté adjudicada en octubre. El proyecto incluye la ejecución de un edificio con un diseño integrado en el entorno, en el que se dispondrán distintos servicios para los usuarios que se acerquen a este nuevo espacio.