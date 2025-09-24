La plataforma Bolt elige A Coruña para estrenar en Galicia su servicio de taxi y VTC

Bolt en A CoruñaBolt

Bolt, la plataforma de movilidad que opera en las principales ciudades europeas, anunció este miércoles el inicio de sus servicios de taxi y VTC (vehículos con conductor) en A Coruña. Su operatividad combinará, en la misma app, a taxis, con 0% de comisión par los profesionales, y VTC, con una flota 100% eléctrica.

Todo ello, apuntan desde la compañía con reserva inmediata y seguimiento a tiempo real. Bolt, además, hará trayectos urbanos, siendo "una opción cómoda y segura para moverse tanto en el centro urbano como en las áreas periféricas y metropolitanas".

Bolt trabaja con un modelo inclusivo que beneficia a los profesionales del taxi, que podrán integrarse en la plataforma con una comisión inicial del 0%, "manteniendo el 100% de sus ingresos". De esta forma, la compañía promueve "un ecosistema colaborativo que potencia la competitividad local y el desarrollo de un sector clave en la movilidad urbana".

“A Coruña es una ciudad muy dinámica y con un enorme potencial de crecimiento, pero también enfrenta retos en materia de movilidad. Con la llegada de Bolt, queremos ofrecer a los ciudadanos una alternativa más eficiente y sostenible, al mismo tiempo que apoyamos al sector del taxi local con un modelo transparente y sin comisiones. Nuestro objetivo es contribuir a que moverse por la ciudad sea más fácil, más justo y más respetuoso con el entorno”, explica Daniel Georges, Director de Bolt en España.

Con este lanzamiento, Bolt continúa su expansión en España, donde ya opera en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, la Costa del Sol, Murcia y Toledo, reforzando su papel como uno de los principales impulsores de la transformación de la movilidad urbana en Europa.

Aparcamiento

De acuerdo con el informe INRIX 2024 Global TrafficScorecard, A Coruña es la primera ciudad gallega y la número 10 en España donde los ciudadanos pierden más tiempo buscando un sitio para aparcar. El tiempo medio anual para encontrar plaza de aparcamiento en la ciudad ha pasado de 10 horas en 2022 a 21 horas en la actualidad. Este dato "refuerza la apuesta de Bolt por impulsar alternativas que reduzcan la dependencia del vehículo privado y optimicen el día a día de los ciudadanos".

Con más de 250.000 habitantes en la ciudad, la cifra más alta de su historia, y una área metropolitana de 489.000 habitantes, A Coruña se posiciona como un núcleo urbano "clave en Galicia y en España". Su dinamismo económico y social, "junto con el creciente número de desplazamientos diarios, generan la necesidad de soluciones de transporte más modernas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente", explican desde Bolt.

Al mismo tiempo, la demanda de movilidad está en pleno auge: el transporte urbano de A Coruña cerró en 2024 con un récord histórico de más de 27,5 millones de viajes en autobús, 2,7 millones más que el año anterior, según datos municipales. La alcaldesa, Inés Rey, subrayó que este crecimiento es fruto de la apuesta local por un transporte público compartido y de calidad. Y Bolt, ahora, se suma a la oferta en un contexto en el que las VTC recién aterrizadas en la urbe se encuentran con una situación legal transitoria. Para operar en el casco urbano necesitarán una ordenanza específica, que todavía no ha sido aprobada.