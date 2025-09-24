Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La monta en un bar de A Coruña y acaba detenido por agredir a un Policía Nacional

Los agentes le imputan un cargo de atentado contra la autoridad, pese a que habían llegado para intentar calmar los ánimos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/09/2025 20:56
Momento de la intervención policial
Momento de la intervención policial

No todos los altercados en la hostelería tienen que ver con la noche. Y si no que se lo pregunten a los sorprendidos clientes, además de a los viandantes, de un establecimiento de Durán Loriga. Pasadas las 19.00 horas, dos hombres comenzaron a tener una conversación tan subida de tono que el dueño de la cafetería en la que pasaban la jornada se vio obligado a llamar a la Policía Nacional.

Como tantas otras veces, los agentes se personaron en el lugar con la intención de mediar y calmar los ánimos. Nada más lejos de la realidad. Uno de los dos implicados en la trifulca pareció entrar en un progresivo estado de 'erupción' hasta que, según fuentes policiales, agredió a un agente y acabó detenido. Se le imputa un cargo de atentado contra la autoridad. 

Te puede interesar

Instalación de Exolum en España

Exolum invierte más de 100 millones en el Puerto de A Coruña
Redacción
Palacio de la Ópera

El Grupo Editorial El Ideal Gallego presenta este jueves su nueva imagen y página web
Belen Cebey
Los jóvenes europeos, cada vez más expuestos a la llamada ‘pandemia del siglo XXI’

El 60% de los españoles viven con estrés: ¿cómo aprender a gestionarlo?
Redacción
Fiestas del Ventorrillo

Así serán las fiestas más esperadas de O Ventorrillo
Belen Cebey