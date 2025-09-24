La monta en un bar de A Coruña y acaba detenido por agredir a un Policía Nacional

Momento de la intervención policial

No todos los altercados en la hostelería tienen que ver con la noche. Y si no que se lo pregunten a los sorprendidos clientes, además de a los viandantes, de un establecimiento de Durán Loriga. Pasadas las 19.00 horas, dos hombres comenzaron a tener una conversación tan subida de tono que el dueño de la cafetería en la que pasaban la jornada se vio obligado a llamar a la Policía Nacional.

Como tantas otras veces, los agentes se personaron en el lugar con la intención de mediar y calmar los ánimos. Nada más lejos de la realidad. Uno de los dos implicados en la trifulca pareció entrar en un progresivo estado de 'erupción' hasta que, según fuentes policiales, agredió a un agente y acabó detenido. Se le imputa un cargo de atentado contra la autoridad.