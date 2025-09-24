Hospitalizado un hombre tras ser arrollado en una rotonda de A Coruña

La mañana volvió a comenzar con prisas y atascos para quienes se desplazaban a su entorno laboral en los accesos a la ciudad. Así, pasadas las 08.00 horas, un atropello a la altura de Matogrande se saldó con un hombre herido y trasladado al Chuac, además de una serie de consecuencias negativas para la normalidad circulatoria.

El corte realizado por la Policía Local provocó un embotellamiento desde la avenida de San Cristóbal hasta la propia rotonda, así como a la altura del túnel de Eirís. Empezó a normalizarse de nuevo la situación al filo de las 08.45 horas, cuando los trabajos sobre el terreno habían finalizado. De momento, se desconoce el estado de la víctima.