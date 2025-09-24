Dos jóvenes, hace 25 años, en la exposición del Fórum sobre cineGAGO

La historia del cine era noticia hace 25 años por la apertura en el Fórum Metropolitano de una exposición en la que, a través de diferentes aparatos, se repasaba la evolución del séptimo arte desde sus inicios hasta entonces. Era el día después del empate del Deportivo en Anoeta frente a la Real Sociedad (1-1), otro de los asuntos destacados en El Ideal Gallego del 24 de septiembre de 2000. Hace 50 años el diario informaba de la aprobación, con el voto unánime de todos los integrantes de la Comisión Permanente Municipal, del anteproyecto de construcción del edificio de El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita. Hace 75 años la ciudad se preparaba para recibir la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo.

Hace 25 años | El Fórum Metropolitano acoge una exposición sobre la historia del cine

Domingo, 24 de septiembre de 2000ARCHIVO

El Fórum Metropolitano acoge desde ayer, 23 de septiembre de 2000, una exposición en la que, a través de numerosos aparatos, se muestra la historia del séptimo arte. Esta crónica por el cine permite al visitante pasearse por un pequeño bosque de proyectores y objetos relacionados con el cinematógrafo.

Por otra parte, el Deportivo continúa su andadura positiva en la Liga al puntuar ayer en Anoeta ante la Real Sociedad. El empate (1-1) supo a poco, ya que Pandiani fue expulsado unos minutos después de lograr el gol de la igualada y cuando mejor jugaba el equipo. El uruguayo y Djalminha revolucionaron el encuentro durante la segunda parte.

Mientras tanto, una familia coruñesa denuncia que su hijo está retenido en Santo Domingo desde hace diez días. Los padres critican al gobierno de este país por impedir la salida del menor pese a tener los papeles en regla. Al parecer, una ley impide a niños viajar sin compañía.

Además, las 33 cofradías de pescadores de la provincia coruñesa acordaron ayer amarrar la flota el próximo viernes, día 29, en protesta por el elevado coste del combustible.

Hace 50 años | Anteproyecto para construir El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita

Miércoles, 24 de septiembre de 1975ARCHIVO

Sin ningún voto en contra, la Comisión Permanente Municipal, en su sesión de ayer, 23 de septiembre de 1975, acordó la aprobación del anteproyecto de construcción del edificio de El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita. Según una certificación que se unió al expediente, la zona no es Z-11, sino Z-8.2, por lo que el volumen edificable no sería de 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, sino más elevado.

En clave cultural, el pintor coruñés Antonio Tenreiro ha inaugurado una exposición de óleos y dibujos en la Asociación de Artistas. En concreto, presenta más de treinta cuadros y unos doce dibujos. Comenzó a pintar con acuarela, pero “ésta me quedó corta, pero me ha servido como lección para poseer una frescura y rapidez que he traspasado al óleo”. “Hay muchos acuarelistas –añade– que no son capaces de dar el paso, porque el óleo requiere una austeridad y una manera muy concreta de pintar”. ¿Qué tipo de paisaje ha elegido para sus cuadros? “La mayoría en Galicia. La Galicia montañosa de Ourense, Pena Trevinca y Cabeza de Manzaneda es quizá el paisaje más desconocido de Galicia, pero es el que se adapta más a mi mentalidad y a mi carácter”, afirma el pintor.

Hace 75 años | El ministro de Asuntos Exteriores visita la ciudad

Domingo, 24 de septiembre de 1950ARCHIVO

El ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, salió ayer, 23 de septiembre de 1950, para La Coruña, con objeto de despachar con S. E. el Jefe del Estado. Se da así por terminada la jornada de verano del Ministerio en San Sebastián.

En clave internacional, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de las tres grandes potencias occidentales –Francia, Reino Unido y Estados Unidos– han terminado su reunión de dos días en Nueva York y han indicado que ha sido aplazada la decisión del rearme de Alemania para la defensa de la Europa Occidental.

Por otra parte, el Excmo. y Reverendísimo señor Arzobispo, en su deseo de dotar a la Archidiócesis de una institución docente de tanta trascendencia e importancia como es la Escuela de Magisterio de la Iglesia, ha dispuesto la creación de la misma en Santiago de Compostela.

Hace 100 años | Distribución de ropas en las escuelas Da Guarda

Jueves, 24 de septiembre de 1925ARCHIVO

Hoy, 24 de septiembre de 1925, a las once y media de la mañana, las ilustradas directora y maestras de la escuela graduada de niñas Da Guarda procederán a la distribución anual de ropas, entre los alumnos pobres, a quienes se socorre diariamente con comida por cuenta del comedor de dicho centro. El benéfico acto pueden presenciarlo todos los socios protectores y sus familias.

Además, de hoy a mañana es esperado en esta capital el encargado del Ministerio de Hacienda e hijo adoptivo predilecto de La Coruña, general Muslera. El alcalde accidental, señor Fernández López, convocó a todos los concejales que integran la corporación para tributar a tan querido y digno general un cariñoso recibimiento. Se trata, además, de ofrecerle un homenaje de gratitud por la labor que viene realizando en pro de los intereses y progreso de La Coruña.