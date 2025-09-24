Franky también monta su hamburguesería en A Coruña

Franky's Burger en A Coruña

Que A Coruña es una ciudad ‘hamburguesada’, como diría el futbolista Carlos Tévez, no es nada nuevo. Proliferan las aperturas de entrepan de carne y ahora se diferencian por equipos: tradicional, premium o smash. La última en llegar se sitúa frente al mar, en el número 1 de la calle Pondal, y responde al nombre de Franky’s, lo que traducido sería algo así como ‘el garito de Franky. Curiosamente, dos portales más allá está la celebrada Rosmón, que estos días será sede del Noites do Porto.

La información que ha trascendido hasta el momento es relativa y toda en la lengua de Shakespeare. Se define en su perfil de redes sociales como ‘Husband and wife Team’, lo que da a entender que lo monta un matrimonio. Su cuña es: “Built by us, made for you” (construida por nosotros, hecha para ti).

Franky y su equipo llevan trabajando y generando expectativa desde el pasado mes de enero, aunque la puerta del local ya anuncia que “próximamente” estará abierta al público con “el sabor que estabas esperando”.

Las primeras pistas que ha dejado caer sobre el producto, además de la tipología de preparación son las “salsas caseras” y “mezclas únicas de carne”.