Empieza el montaje de la Navidad más ambiciosa: 800.000 euros para todos los barrios de A Coruña

Camión de Ximénez en La Marina, este miércolesJavier Alborés

El afán por tener la mejor Navidad parece ser cosa de gallegos. Y es que si el lunes el Gobierno local publicaba en la Plataforma de Contratación del Estado la información para participar en su mercadillo navideño de estilo centroeuropeo, Vigo respondía el martes comenzando con el montaje de los grandes elementos decorativos de las fiestas.

Este miércoles, A Coruña pasó de nuevo al contraataque: un camión de Ximénez, empresa encargada de los ornamentos hasta 2027, dio inicio a los preparativos para las luces en la zona de La Marina. Es decir, se instalaron los primeros báculos a escasos metros de la explanada donde cada año brilla la gran esfera que todo coruñés fotografía.

Estas navidades, además, volverán a celebrarse con el objetivo de que lleguen a todos los barrios. Si anteriormente se destinaba medio millón de euros por ejercicio a la iluminación festiva, el contrato aprobado en septiembre de 2024 estipula una partida de 800.000 euros.

En María Pita, tal y como se adelantó el lunes, habrá un mercado que nace con la idea de ser el principal reclamo turístico en temporada baja. Se prevé instalar un mínimo de cincuenta casetas, que estarán operativas entre el 28 de noviembre y el 2 de enero de 2026.

La distribución estará dividida en varias zonas. La primera, una entrada principal decorada con iluminación típica de Navidad. La segunda, la zona de casetas de artesanía y venta de productos de Navidad; y la tercera, la zona de restauración, en la que podrán instalarse estructuras que favorezcan el consumo en días de lluvia, así como mesas y bancos.

El contenido de las casetas será variado. Habrá productos de repostería, dulces de Navidad y bebidas calientes. También se venderán objetos de menaje para las fiestas y productos de decoración navideña, así como de artesanía. Los coruñeses también podrán comprar productos habituales de regalos.