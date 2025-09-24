El teatro Colón acogerá cuatro conciertos "únicos" e "irrepetibles"

Presentación ciclo Tándem en el teatro ColónJavier Alborés

El teatro Colón acogerá este próximo octubre un ciclo musical "único" que aunará cuatro mezclas musicales que no se han podido ver juntas hasta la fecha. Se trata de Tandem, una propuesta de la Diputación de A Coruña que aunará las visiones de ocho artistas y bandas en cuatro noches sobre las tablas del Colón.

La diputada de Cultura, Natividade González, definió esta idea como una oportunidad "irrepetible", "misturas para crear algo novo" que "non nos vai dexar indiferentes".

El ciclo se inaugurará el próximo día 5 de octubre con las actuaciones de Grande Amore y Verde Prato. Nuno Pico, de Grande Amore, participó de la rueda de prensa de presentación, en el propio Colón, donde destacó que además de por el "contraste" de las dos propuestas, será una oportunidad única porque será "o primeiro concierto con banda" de Grande Amore. "Temos moitas ganas desta experiencia", apuntaba Pico.

Sabela Caamaño, de Caamaño & Ameixeiras, que también formarán parte del ciclo, destacaba que se generarán "sinerxias que doutra forma quizáis non terían sucedido". "É un proceso superenriquecedor", añadía.

La programación completa

La programación comenzará con el mencionado concierto de Grande Amore y Verde Prato el día 5 y proseguirá dos semanas después, el día 18 de octubre, con el concierto de Caamaño & Ameixeiras y Sús.

Un día después, se subirán a las tablas del Colón Nacho-Faia-Lar junto a Rita Payés, mientras que el 25 clausurarán el ciclo Tándem el regreso escénico de Emilio José, junto al cuarteto Suelen Estar.

Todas las propuestas tendrán lugar a las 20.00 horas y serán gratuitas, previa retirada de invitación. Éstas se pueden conseguir a través de la plataforma online de Ataquilla.