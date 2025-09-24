El mejor pub de A Coruña se hace con El Huevito de la calle San Juan

El Huevito, en la calle San JuanCarlota Blanco

Entre los 95 y los 100 años de antigüedad, según quién cuente su historia, El Huevito de la calle San Juan de A Coruña sigue siendo objeto de deseo y moviendo el mercado hostelero de la ciudad. Es como si de un futbolista de renombre se tratase, ya que en febrero de este mismo año la propiedad saliente inauguraba por todo lo alto y, hace cuestión de unas horas, acaba de formalizar el traspaso para que otro grupo consolidado tome el relevo.

Bico Bar, el establecimiento de la calle Orillamar que en 2023 fue nombrado mejor pub de A Coruña por el portal Restaurant Guru, asume el reto de iniciar una nueva etapa en la jamonería más longeva de la ciudad. Al frente del proyecto seguirá estando Anthony Roshan, nacido en Sri Lanka en 1978 y asentado en la ciudad desde 2013. Su idea es mantener buena parte del concepto y aporta algunos de los toques que han hecho a Bico Bar una parada diferencial. “Vamos a mantener la misma esencia, pero con algnos toques propias”, explica. “Elegimos ese negocio porque nos pareció que tiene una energía muy fuerte, y detrás de todo está Javi, que nos guiará durante nuestros primeros pasos”, añade en referencia al descendiente de la misma familia que durante siglos ha mantenido el negocio en lo más alto.

La idea de la propiedad entrante es que El Huevito vuelva a abrir sus puertas el 18 de octubre. Hasta entonces estará cerrado por reformas, aunque advierten los nuevos dueños que será perfectamente reconocible. Todo lo contrario, dicen, sería demasiado arriesgado e irrespetuoso con la tradición. El primer ciclo de El Huevito se dio por cerrado en junio de 2023, aunque justo un año después, en agosto de 2024, El Ideal Gallego adelantaba su compra por parte de Jose Méndez. La adecuación duró hasta su reapertura el día de San Valentín de 2025.

Por otra parte, Méndez y su grupo hostelero mantienen el proyecto, del que también informó este diario, para convertir la planta inferior del Cine París en una jamonería premium, con el añadido de una parte superior para eventos. El proceso de reforma debe comenzar de forma inminente y durar unos meses, hasta que el París vuelva a brillar con luz propia con una apuesta pionera.