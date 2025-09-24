Mi cuenta

A Coruña

El concierto de Ana Curra en Noites do Porto se traslada al Playa Club

Ilegales no podrán actuar en A Coruña por problemas de salud de su líder

Óscar Ulla
24/09/2025 10:30
Ana Curra
Ana CurraAlberto Garcia Alix

La pasada semana se daba a conocer que, debido a los problemas de salud de Jorge Martínez, líder de Ilegales, la banda no visitará A Coruña para formar parte de Noites do Porto, en un concierto que estaba previsto para el muelle de Batería

Junto a Ilegales, en el puerto herculino también iba a actuar Ana Curra, que mantiene su presencia en la programación, aunque en otro espacio. "La gran Ana Curra se mantiene como cabeza de cartel el viernes 26. En lugar de actuar en el puerto, lo hará en el Playa Club y las entradas tendrán un precio especial de 15 euros", apuntan desde la organización. Aquellos que ya tuviesen localidad, recibirán un correo electrónico de la ticketera con las instrucciones a seguir.

Ilegales cancela su concierto en A Coruña por la enfermedad de su líder

Más información

Desde el propio festival aseguran que han hecho "todo lo que estaba en nuestra mano" para encontrar una banda o artista que sustituyese a Ilegales, pero "no ha sido posible porque Jorge e Ilegales son únicos”.

Problemas de salud

La banda de rock se vio obligada a suspender no solo esta, sino otras actuaciones previas y posteriores por los problemas de salud de su líder, que se someterá a un tratamiento contra un cáncer.  

“Confiamos en que la fortaleza y carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios", rezaba el comunicado del grupo anunciando este parón.

La Casa Azul

La quinta edición de Noites do Porto llega a A Coruña este martes

Más información

