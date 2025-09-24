Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Chuac se sitúa en el top 20 de los mejores hospitales de España

Redacción
24/09/2025 11:38
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, ChuacEC

El Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por la consultora Merco, empresa especializada en este tipo de estudios, ha situado al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en el puesto 17 como mejor hospital de España. Se sitúa también como el mejor hospital gallego a nivel estatal, informa el centro.

Con ello, especifican, "mejora un puesto con respecto al mismo estudio realizado el pasado año por lo que asicende del puesto 18 al puesto 17".

Dentro de este estudio, en el que participaron buena parte de los 787 hospitales tanto públicos como privados existentes en España, el Chuac compitió a nivel de hospitales como La Paz y Gregorio Marañón de Madrid o el Clínic de Barcelona.

En cuanto a los servicios sanitarios con mejor proyección de España destaca los de Rehabilitación y Cirugía Oral y Maxilofacial, quedando en los puestos seis y diez en sus respectivas categorías, así como el de Farmacia Hospitalaria, en el número 13, y el de Radiodiagnóstico, en el puesto 14, el mismo de Anestesia y Reanimación.

