El camino de los muelles de A Coruña: este viernes se decidirán los requisitos del concurso

Vista del muelle de Linares Rivas, donde se sitúa la lonja -Quintana

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitió a mediados de este mes una resolución, tras resolver diversas reclamaciones, en la que obliga a repetir el concurso convocado para la redacción del Máster Plan de Coruña Marítima, que definirá el futuro de los muelles. Tras esto, este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña analizará posibles modificaciones en las bases para reactivar esta iniciativa.

Hace 25 años | Los cruceros dejan en un mes casi tantos turistas como en el resto del año Más información

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, explicó que ahora hay dos caminos. “Nos clarifica muy bien todo el proceso. Hay dos aspectos que nos dice. O que lo justifiquemos porque el tribunal entendía que no estaba justificado o que los eliminemos. Este tema se tratará en el consejo”, indicó.

En concreto, hizo referencia a que el dictamen establece que el concurso debe salir de nuevo a licitación incorporando justificaciones para el requisito de tener experiencia en trabajos similares en ciudades de más de 150.000 habitantes y, lo mismo, para la exigencia de que las empresas o profesionales deben acreditar también experiencia en proyectos de edificios singulares con presupuestos superiores a 100 millones de euros.

El concurso para diseñar la fachada marítima de A Coruña volverá a licitarse por un ajuste técnico Más información

Fernández Prado aseguró que la resolución ha dado “mucha garantía jurídica” al proceso y que ahora se debatirá en el consejo qué hacer. “Allí estamos representados todas las administraciones con competencias y que formamos parte. Tomaremos la decisión con cualquiera de las dos opciones. Pero yo destacaría, sobre todo, que esta resolución nos da mucha solvencia en la tramitación porque de alguna forma bendice todo el pliego y en dos aspectos dice que lo justifiquemos, pero no que lo quitemos, sino que valoremos quitarlo, justificarlo y tomar la decisión”, afirmó el dirigente portuario.

Bases

La puesta en marcha del concurso se produjo el pasado mes de mayo tras la aprobación de las bases por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y, previamente, por la Comisión Coruña Marítima, de la que forman parte Ayuntamiento, Xunta, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y la Autoridad Portuaria, además de los tres grupos políticos municipales.

Las bases del concurso, con un importe de 3.015.000 euros, prevén dos fases en la elaboración del documento. En una primera fase, se seleccionarán un máximo de cinco candidaturas.

La Autoridad Portuaria de A Coruña reforzará el vallado de los muelles de Calvo Sotelo y Batería para facilitar la celebración de eventos Más información

A la licitación se presentaron 11 uniones temporales de empresa (UTE). Fernández Prado indicó que “la participación local está asegurada”. “Yo me atrevo a decir que veremos que hay muchos técnicos locales que participan”, afirmó.

El presidente portuario también defendió que este es el proyecto más complicado que tiene la ciudad “en siglos y que esto no es un concurso de ideas, esto es un concurso para contratar documentos complejos”.