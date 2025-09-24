Así serán las fiestas de la patrona de A Coruña

La tradicional pulpada de las Fiestas del Rosario se repetirá este añoJavier Alborés

Lo caprichoso del calendario no ha sido un condicionante para que la Ciudad Vieja brinde a toda A Coruña unas fiestas de altura con motivo de la celebración de la Virgen del Rosario. Simplemente, y por cuestiones laborales, se adelantarán ligeramente los actos festivos para volver a convertir el 15001 en el patio de todos los coruñeses. La asociación vecinal del barrio, junto con el Ayuntamiento, convertirán la zona en una gran verbena con tintes tradicionales los días 3,4 y 5 de octubre, unos días antes de la festividad en sí, que será el martes 7.

Leonardo Méndez | “A ver si aguanta el cuerpo con tanta fiesta en este Rosario” Más información

Como es habitual, para el viernes día 3 está programada la actuación del grupo Amizades, un valor seguro que reunirá en la plaza de Azcárraga a los aficionados de la canción tradicional. Anteriormente, el encargado de dar el pistoletazo de salida con el pregón será el chef Pablo Gallego, que el año pasado fue protagonista y ganador de la 'Batalla de restaurantes' de Alberto Chicote y su pulpo fue bendecido por el madrileño como el mejor de la ciudad. Además, el restaurante que lleva su nombre sigue siendo uno de los principales centros de peregrinación gastronómica en el barrio. Para los ritmos más modernos, la apuesta será La Tercera República.

La batalla definitiva del pulpo en A Coruña: los cuatro restaurantes que se enfrentan en el programa de Chicote Más información

El pulpo, el churrasco y la música tradicional regresarán a la plaza de Azcárraga en forma de sesión vermú el sábado al mediodía, cuando Xilo y Carlos, acompañantes habituales de Sito Sedes, recuperen la figura del mito. La intención de la asociación vecinal de la Ciudad Vieja es montar posteriormente, tanto ese día como el domingo, una especie de festival con actuaciones a partir de las 21.15 horas, y que la música se extienda más allá de la medianoche. “Nos resistimos al tardeo e intentaremos irnos a la verbena tradicional”, bromean fuentes de la organización. En el caso del sábado la actuación principal la realizará el grupo Alga. El domingo tendrá una doble sesión vermú en la puerta de Aires y la calle Troncoso, un experimento que resultó un éxito en los últimos años y que sirvió para promocionar grupos locales. También para ese día está programada la tradicional presencia de la Banda Municipal de A Coruña.

El martes 7, día de la Virgen del Rosario, habrá una ceremonia religiosa y la tradicional procesión, aunque en este caso la asociación vecinal no tiene programada su presencia con actos complementarios debido a lo complicado de la fecha.