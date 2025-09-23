Una manada de monos de peluche llenará las fiestas universitarias de A Coruña

Uno de los espectáculos de Monísimo celebrados en Galicia

Afirman los empresarios del ocio nocturno que los jueves se han convertido ya en el principal día de facturación. Y, como quiera que la noche sigue siendo la noche y los universitarios aún no han asimilado el tardeo, toca estrujarse la cabeza y reinventarse para no perder una ola que está dejando un reguero de asistentes. El último en sumarse ha sido el Orzán, donde graduados a comienzos de siglo empezaron a coquetear con la noche.

Así, el 981 Studio, un local que comenzó su andadura este año pero que bebe del recuerdo de Studio 80 y Studio 54, se ha aliado con el espectáculo ‘Monísimo’ para llenar de peluches su pista de baile. Los asistentes encontrarán grandes figuras de simios, además de otros más pequeños colgados por todo el establecimiento. Además, un filmaker (sic) está anunciado para inmortalizar el espectáculo. La propuesta temática incluirá otros muchos guiños secretos, en un concepto que en su día ya fuera un gran reclamo en El Andén de Riazor.

El precio de la entrada será de 10 euros e incluye una consumición. Se une así el Orzán a la carrera por la captación de estudiantes en la que ya están el puerto o la sala The Clab. El espectáculo ya ha triunfado en varios puntos de Galicia.