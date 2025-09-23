RTVE tiene hasta el lunes para abandonar el edificio de La Terraza en A Coruña

Vista de La Terraza de Méndez NúñezEC

La Junta de Gobierno local se reunirá hoy para extinguir la concesión de RTVE en el edificio de La Terraza, en los jardines de Méndez Núñez, una medida largamente esperada. El motivo es que se convertirá en la nueva sede de Aesia (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial). La Radiotelevisión Española lleva instalada allí desde 1985, pero la alcaldesa, Inés Rey, ofreció el lugar como sede de la nueva agencia para ganar el concurso y ahora, la empresa pública de comunicación tiene hasta el lunes para abandonar el edificio.

Es más, se indica que no es necesario ni quisiera un requerimiento previo por parte del Ayuntamiento. En caso de que no se formalice el convenio entre el Ayuntamiento y RTVE antes de un año, el Gobierno local emitirá una resolución administrativa de forma unilateral. La concesión de RTVE es gratuita prácticamente (solo tiene que pagar seis euros al año) pero el Ayuntamiento ha calculado la indemnización en 188.155 euros, aunque se trata de una cifra inicial y provisional. La liquidación efectiva deberá hacerse a través de un convenio.

Mientras tanto, la plantilla de Aesia lleva meses trabajando en el centro cívico de la Ciudad Vieja, aunque siempre fue una medida provisional. Una vez se complete el traslado, seguirá siendo necesario hacer las reformas para que La Terraza esté preparada para acoger la agencia.

Una historia de cien años

El edificio de La Terraza se construyó en los años 20, fruto de un diseño de los arquitectos Antonio de Mesa y Pedro Mariño. En aquel entonces se dedicaba a banquetes, reuniones, conciertos y proyecciones de cine. Llegó a ser la sede de Metro Goldwyen Mayer y el Deportivo de La Coruña.

Durante la Guerra Civil sufrió bombardeos y en la posguerra el cine se mantuvo cerrado. A pesar de su deterioro, en los años 60 se emitían desde allí los programadas de Radio Juventud, que luego sería Radio Cadena Española.

A principios de los 80 renació cuando volvió a pasar a manos del Ayuntamiento. Al frente estaba el histórico alcalde Francisco Vázquez, que contactó con Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, y con José María Calviño, director de RTVE, para cederlo a cambio de dos condiciones: mantener en A Coruña la cabecera de RNE en Galicia, que pretendía ser trasladada a Santiago, e instalar una delegación de TVE.