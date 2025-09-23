Mi cuenta

A Coruña

Roban una docena de nasas en el Puerto

La Guardia Civil investiga a dos personas

Redacción
23/09/2025 10:47
La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntos autores de un delito de hurto en el Puerto de A Coruña

El Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña investiga los hechos tras la denuncia interpuesta por el perjudicado en las dependencias oficiales el pasado 4 de septiembre.

En ella comunicaba que le habían sustraído doce nasas de pesca del Muelle de Oza ubicado en el recinto del Puerto de A Coruña. 

La Guardia Civil inició una investigación y los agentes lograron determinar la presunta autoría del delito, localizando a los presuntos responsables y las nasas sustraídas. 

Estas dos personas están investigadas como presuntas autoras de un delito de hurto, mientras que la Guardia Civil ha devuelto las nasas a su propietario.

