Las multas de hasta 3.000 euros que los coruñeses pueden recibir por el mal uso de las playas

Acceso a la playa del OrzánQuintana

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este martes, de forma íntegra, la primera ordenanza municipal para el uso racional y sostenible de las playas de A Coruña, aprobada en el pleno ordinario del pasado 11 de septiembre. En el texto se recogen los deberes de las personas usuarias, así como las sanciones, que oscilan desde los 750 las más leves a los 3.000 euros en el caso de las calificadas como muy graves.

A nivel de convivencia, queda prohibido el uso de altavoces, así como instrumentos musicales, siempre que resulten molestos al resto de usuarios. También acudir a los arenales con perros, realizar venta ambulante y realizar prácticas deportivas a menos de diez metros del resto de bañistas, como jugar a las palas o con una pelota. Todos estos supuestos serán sancionados con una cuantía de 750 euros.

En el apartado de infracciones graves, que oscilan desde los 751 euros hasta 1.500, se enmarcan las relativas a los deportes acuáticos –tablas de paddle surf, motos acuáticas o embarcaciones fuera de sus zonas reservadas–, así como el uso de bombonas de gas, bengalas o hacer hogueras y el abandono de voluminosos en la arena.

La normativa, además, abre la posibilidad de establecer la prohibición de fumar en los arenales –o parte de ellos– ya sea tabaco quemado o calentado. Por último, las infracciones muy graves, que van desde los 1.501 hasta los 3.000 euros, incluyen la circulación de embarcaciones en zonas de baño, obstruir el trabajo del servicio de Socorrismo e incumplir medidas de seguridad decretadas con urgencia.