Inés Rey se reunirá el jueves con los alcaldes del área para debatir el futuro de Alvedro

Acceso a la terminal de AlvedroPatricia G. Fraga

La alcaldesa, Inés Rey, tiene claro que el futuro de Alvedro pasa por una coordinación aeroportuaria a nivel autonómico. Para ello, tal y como anunció a principios de mes, este jueves se reunirá con los alcaldes del área metropolitana, así como de Ferrol, Lugo y varios puntos de la Costa da Morte para debatir el futuro de la terminal. “La posición del Ayuntamiento es clara: creemos en la complementariedad del sistema aeroportuario gallego y no en la competencia entre aeropuertos. Es necesaria una política aeroportuaria común”, señaló Rey.

La regidora recordó que lleva tiempo “reclamando esto” y, apuntó a la marcha de Ryanair como momento decisivo en el que “parece que todos se dieron cuenta de que es necesaria”. “Hay que analizar los usuarios, los destinos, las conexiones necesarias. No se trata de pensar a nivel turístico, también hay que atender al desarrollo económico de las ciudades y necesidades del tejido empresarial. Eso es a lo que hay que aspirar, pero para eso hay que trabajar”, añadió.

En esta línea, urgió a la Xunta a convocar una mesa de coordinación, “pero como no lo hace, la convoco yo con los usuarios de Alvedro, que da servicio a mucha gente”. No obstante, aseguró, “el esfuerzo económico para la licitación de las rutas del aeropuerto las hace A Coruña; hablaremos de esto el jueves”.

Ryanair anunció a inicios de septiembre que dejará de volar en Vigo y cerrará su base de Santiago, provocando recorte de rutas y pérdida de frecuencias. En este contexto, la regidora calificó la noticia como una “oportunidad” para coordinar el sistema aeroportuario gallego. “A Coruña tiene capacidad para tener destinos nacionales e internacionales, igual que los otros dos aeropuertos”, apuntó por entonces. Este jueves se pondrán las cartas sobre la mesa.