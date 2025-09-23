Un niño disfruta con su bici de la ausencia de coches hace 25 añosPedro Puig

El Día sin Coche celebrado en A Coruña hace 25 años tuvo una doble lectura. La positiva, que permitió reducir en un 20% el número de automóviles que entraron en la urbe; y la negativa, las protestas de algunos comerciantes y ciudadanos que se vieron perjudicados por esa prohibición de circular en vehículos a motor por el centro. Ese tema mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 2000. Hace 50 años la iglesia de San Rosendo fue objeto de un robo en el que los ladrones llegaron a amordazar y a atar a un sacerdote. Otro hurto se producía hace 75 años en el comercio Agary, situado en Santa Catalina. Hace un siglo el diario informaba sobre el visto bueno a la ubicación elegida para la nueva Casa de Correos.

Hace 25 años | El Día sin Coche deja desierto el centro de la ciudad y un reguero de protestas

El Día sin Coche del año 2000 se saldó con balances diferentes según quien los realizara. De una parte, el Ayuntamiento calificó la medida como excelente, puesto que permitió reducir en un 20% el número de coches que entraron a la ciudad. Del otro, comerciantes y ciudadanos se quejaron de los problemas que ocasionó el cierre de la zona centro.

Los diecisiete cortes de tráfico desplegados en diferentes puntos del corazón de la ciudad hicieron posible que el número de vehículos disminuyera casi una quinta parte respecto al viernes pasado. La reducción anunciada es la media de las mediciones practicadas durante el transcurso del Día sin Coche en las 15 vías que normalmente registran un tráfico más denso de la ciudad, como la avenida de Linares Rivas o la avenida de Arteixo.

Mientras, la huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera llega hoy, 23 de septiembre de 2000, a su sexto día sin que por el momento haya expectativas de solución. La patronal cifró ayer en más de doscientos millones de pesetas los daños provocados por los sabotajes en los vehículos durante los días que se llevan de movilización.

Hace 50 años | Dos desconocidos amordazan y atan a un cura para robar en San Rosendo

Dos desconocidos, después de amordazar y atar de pies y manos a un sacerdote, se apoderaron en la tarde de ayer, 22 de septiembre de 1975, de una máquina electrónica reproductora de clichés y de una multicopista en el despacho parroquial de San Rosendo, en los bajos de la iglesia, en la calle de la Sagrada Familia.

Por otra parte, el Deportivo perdió en Barcelona contra el San Andrés por 1-0, gol que llegó por un penalti cometido por Luis al meter, ingenuamente, la mano en una jugada de peligro. El entrenador del Deportivo, José Antonio Naya, dice que su equipo “no marcha al ritmo de Segunda, y no es porque no se trabaje en los entrenamientos”.

Además, José Lago Sánchez, presidente del Consejo Provincial de Empresarios de La Coruña, criticó el cese de Obdulio Fernández González como delegado sindical provincial. “Estoy pendiente de una conversación personal con Fernández Sordo, ministro de Relaciones Sindicales. Me gustaría que me explicasen las causas del cese de don Obdulio Fernández González. Todavía no las sé, aunque me figuro que, si me las dicen, me exigirán que me las calle”, afirmó Lago Sánchez.

Hace 75 años | Hurto en el comercio Agary, en Santa Catalina

Durante la madrugada de ayer, 22 de septiembre de 1950, unos desconocidos rompieron la luna de uno de los escaparates del comercio Agary, sito en la calle Santa Catalina número 29, propiedad de doña Remedios Díez García, y una vez en el interior revolvieron todos los géneros allí existentes apoderándose de 44 pares de calcetines de seda, 100 pañuelos de caballero, 10 camisas, 12 corbatas, 15 trincheras y 5 buzos de mahón, por un valor global de 22.400 pesetas. Además, causaron daños en el escaparate por valor de unas 1.000 pesetas.

Por otra parte, en la Casa de Socorro del Hospital atendieron ayer al niño de nueve años José Pérez Álvarez, domiciliado en la calle Cristales número 9, quien cuando se encontraba subido a un árbol cogiendo higos se cayó del mismo y se produjo una herida leve en la región frontal.

Hace 100 años | Aprobada la ubicación de la nueva Casa de Correos

En el Gobierno Civil se recibió en la noche de ayer, 22 de septiembre de 1925, una comunicación en la que se participa que conforme con lo propuesto por la Dirección general de obras públicas, se ha dictado una Real orden aprobando el acta para el emplazamiento de la nueva Casa de Correos de esta capital dentro de la zona del puerto y disponiendo que por el ingeniero director de la Junta de obras del mismo se formule el proyecto y presupuesto necesario para el traslado a otro sitio de las instalaciones de dicha Junta y del pabellón de prácticos que es preciso demoler.

También ayer, en el vapor español ‘Alfonso XIII’ marchó a La Habana y allí embarcará a Chile, donde se encuentra su esposo organizando en aquella nación un cuerpo de la Guardia Civil, la esposa del comandante del sexto tercio de la Benemérita don Juan Vara Terán.