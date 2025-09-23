Esta es la canción de Tinho para la Gala 2 de Operación Triunfo 2025

Tinho en la Gala 1 de OTInstagram: @operaciontriunfo

Este martes, a eso de las 16.00 horas, los concursantes, Noemí Galera y Manu Guix se juntaron en la sala de ensayos para hacer el "reparto de temas de la Gala 2 de Operación Triunfo 2025". Como siempre, hicieron todos juntos la claqueta y los 16 fueron recordados de no abrir el librillo con los temas hasta que acabase el reparto.

Claudia Arenas e Iván Rojo pudieron decidir sus canciones, que defenderán en solitario el próximo lunes al ser los dos primeros nominados de la edición. Claudia cantará 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega e Iván se decantó por 'It´s my life', de Bon Jovi.

El próximo lunes la Gala dos arrancará con todos los concursantes cantando 'It´s a sin' de Pet Shop Boys, siendo esta la última grupal con los 16 concursantes.

En cuanto al coruñés Tinho, cantará a dúo con Guille Toledano la canción 'La Salvación', de Arde Bogotá. Esta semana continúan los dúos por la gran cantidad de concursantes que aún quedan en la Academia.

Las otras actuaciones son: