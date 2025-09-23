El tardeo premium llamado a arrasar en el área de A Coruña

Daniel Val, director del grupo Postres y Bebidas, junto a Pablo García, adjunto y relaciones públicas,en Poniente German Barreiros

La palabra Santa Cristina evoca, todavía para varias generaciones, una sensación de nostalgia que no acaba de hacer justicia a los proyectos que se identifican con la campaña ‘Santa is back’ (está de vuelta). Al abrigo de un recuerdo imborrable, pero con ideas imprescindibles en 2025, esa bandera la ha enarbolado el grupo Postres y Bebidas. Se trata de un proceso iniciado en 2023 con La Parrocha Dorada, aumentado en junio de este año con Spaghetti y redondeado, desde hace unas semanas, con el nuevo Poniente, vecino puerta con puerta del restaurante italiano y ubicado exactamente en la icónica pista de Goldenfish.

Resulta complicado clasificar Poniente, aunque lo más ajustado a su abanico de posibilidades sería referirse a un sitio que cubre todas las necesidades entre las 17.00 y las 03.00 horas. Ese será su horario de apertura de jueves a domingos. Lo fuerte, empero, está en los matices. La que podría denominarse tercera pata de la trilogía de la nostalgia lleva de apellido la denominación “tragos y burgers”. Según Silvestre Roca, hijo del que fuera propietario de Goldenfish y uno de los responsables de ese revival de Santa Cristina, podría resumirse así: “Poniente quiere combinar buenos cócteles de autor con todo tipo de combinados. Habrá una carta de diez o doce, y otras tantas hamburguesas gourmet”. En esa variedad se incluye una carne gallega “espectacular”, así como toppings que van del chorizo con grelos a una alternativa italiana de mahonesa de pesto con provolone. Para los más modernos quedan dos smash burgers, además del irrrenunciable pan brioche.

Varios locales en uno

Existen tantas formas de ver el nuevo Poniente como días de apertura. Así, los jueves habrá promoción de 2x1 en hamburguesas, mientras que el domingo el tardeo incluirá música en vivo. Además, los lunes, martes y miércoles será posible alquilar el local para eventos privados y pasarlo en grande con una zona de juegos en la que se puede desafiar a la pandilla de amigos a los dardos o al billar. En definitiva, un espacio multitarea que alberga todo lo que en su día puso a Santa Cristina en el mapa: refinamiento, sofisticación, diferenciación, vanguardia y un enclave privilegiado, además de comida de primer nivel y copas para disfrutar de manera pausada. Y todo ello sin salir del mismo espacio.

Seguro que muchos encontrarán ‘batallitas’ de sus tiempos adolescentes, aunque la gerencia tampoco desea cerrar en exceso el target. “El segmento de público podemos estimarlo entre los 25 y los 50 años”, advierte Roca, quien también trabaja en una programación de Dj para viernes y sábados.

La renovada Santa Cristina ya no es solamente un espacio para los domingos, sino una alternativa real en la que dar cabida todos los días a A Coruña y su área. Y, para los que no tengan suficiente con Santa Cristina, el grupo ofrece también La Clarita Taberna, en la urbanización Icaria.