El IES Rosalía Mera de A Coruña acoge a 15 menores que huyen de la guerra civil de Mali

IES Rosalía Mera

El IES Rosalía Mera acoge desde el sábado a 15 menores procedentes de Mali, niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años, según confirman fuentes de la Diputación. Estos Menores No Acompañados (Menas) tienen el estatus de refugiados, afirma el organismo provincial (el país de África Ecuatorial lleva más de diez años inmerso en una sangrienta guerra civil) y han sido ubicados aquí en Galicia por el Gobierno central.

La Xunta tenía que encontrar ese acomodo y ha pedido la colaboración de la Diputación en este sentido. Se da la casualidad de que el organismo provincial dispone de unas grandes instalaciones en A Coruña. De hecho, el IES Rosalía Mera, antes Calvo Sotelo, ha sido empleado en otras anteriores emergencias humanitarias como por ejemplo el covid o en el desplazamiento de refugiados de Ucrania.

Por el momento se ignora durante cuánto tiempo estarán estos menores en el Rosalía Mera o si se sumarán nuevos refugiados a los recién llegados. De momento, se espera que permanezcan en A Coruña hasta final de año. Un auto del Tribunal Supremo les ha otorgado acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

44 plazas tiene la residencia del IES Rosalía Mera distribuidas en veintidós habitaciones dobles

Actualmente se les está dando toda clase de apoyos (alojamiento, manutención o atención psicológica) pero a corto plazo habrá que escolarizarlos. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, pasará a visitar a los menores en los próximos días para comprobar las condiciones en las que se encuentran. “A acollida destes menores é un deber ético e moral. Galicia sempre foi terra de acollida e non podemos mirar para outro lado ante o drama que viven miles de nenos e nenas en países como Mali”, dijo.

Formoso agradeció la labor de la ONG Ecos do Sur y la Secretaría de Estado de Migraciones. Pero la atención directa a los niños la realiza la Red Acoge, ha matizado Ecos do Sur.

No hay que olvidar que el presidente de la Diputación ya había ofrecido a la Delegación del Gobierno la residencia del Rosalía Mera hace más de un año. “Tócanos estar á altura das circunstancias e seguir exercendo ese espírito solidario que caracteriza a provincia ante a grave crise humanitaria que está vivindo Mali”, había apuntado.

Precedentes

Conviene hacer notar que la residencia del Rosalía Mera forma parte de un complejo que también acoge el IES del mismo nombre y la residencia universitaria Elvira Bao. Aunque solo están alojados quince niños malienses, el lugar tiene capacidad para 44 personas. Dispone de veintidós habitaciones dobles, con varios espacios comunes como sala de estar, de televisión y de ordenadores con acceso a internet. Ya ha acogido antes, como señaló el propio Formoso, a refugiados de la Guerra de Ucrania. Y antes, en los años 90, a familias bosnias que huían de la Guerra de Yugoslavia.

Refugiados malienses frente a la Jefatura Superior de Policía Nacional, reclamando que les atendiera la Oficina de Asilolfoto archivo

Red Acoge es la entidad que ha gestionado la reubicación de los niños de Mali, de los que destaca que se han visto forzados a dejar su país y viajar solos sin la protección de un adulto responsable, que están expuestos a todo tipo de violencias, explotación, abusos y que necesitan protección y acogida. Todas estas violencias en estos niños y niñas generan un impacto emocional y físico traumático.

Sin embargo, en los últimos tiempos los centros de acogida generan cada vez más rechazo social, al señalárseles como focos de inseguridad a raíz de sucesos como robos, peleas, agresiones e incluso violaciones con menores implicados. Recientemente se produjo un suceso en Monforte de Lemos, donde alguien lanzó un cóctel molotov contra un edificio que va a acoger uno de estos centros. Red Acoge pide poner fin a “la confrontación partidista” que alimenta una narrativa “criminalizadora, discriminatoria y racista” hacia los niños inmigrantes.