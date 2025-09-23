El parque de Vioño, en A Coruña, tendrá una nueva área canina con lavadero y un circuito ‘agility’

Perros en el parque de VioñoQuintana

A Coruña tiene 32.000 perros registrados. Basta con salir a la calle para comprobar que los peludos son los mejores amigos de los coruñeses. Y, para que estos disfruten al aire libre, la ciudad dispone de varias áreas caninas en diferentes zonas.

Pero la cifra pronto aumentará. A Santa Margarita, Bens, Adolfo Suáez, Mesoiro, Eirís, San Diego, A Maestranza, Barrio de las Flores y Torre de Hércules le seguirá el parque de Vioño, proyecto que se licitará en breve. Sin ir más lejos, la alcaldesa, Inés Rey, presentó este martes la iniciativa en el encuentro que mantuvo con los vecinos de Os Mallos, ya que está incluida en el plan de barrios.

La nueva zona de esparcimiento para perros dará servicio a los residentes en Os Mallos y la Sagrada Familia. Con el objetivo de habilitar un espacio seguro para que los perros puedan ejercitarse sin necesidad de correa, el proyecto plantea la creación de un recinto de 2.100 metros cuadrados. Tendrá pavimento de césped natural, una pérgola con bancos, árboles, cuatro fuentes dobles, un lavadero canino, equipamiento ‘agility’, un cierre de trazado ergonómico, puerta doble con sistema de seguridad, papeleras e iluminación reforzada.

El circuito ‘agility’ estará compuesto de elementos fabricados con materiales residentes y con acabados seguros para los animales. La gama de obstáculos, además, se podrá configurar según las necesidades específicas de cada espacio y los tipos de ejercicios requeridos.

Así, en la nueva zona de Vioño habrá obstáculos de escalada, balancín, pasarela de equilibrio, mesa ‘agility’ (para reforzar la obediencia y concentración), empalizada, slalom, túnel, plataforma, obstáculos de salto, guardacán, trampolín y zigzag. El plazo de ejecución, una vez tenga lugar el replanteo definitivo, será de dos meses.