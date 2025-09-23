El Muncyt de A Coruña celebra la G-Night

MuncytEC

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña ha preparado actividades especiales con motivo de la G-NIGHT, Noite Galega das Persoas Investigadoras en colaboración con la Universidade de A Coruña y la delegación de Galicia de AEMET. La G-NIGHT es un evento de comunicación de la ciencia que tiene lugar anualmente en cientos de ciudades europeas el último viernes del mes de septiembre. Investigadores e investigadoras comparten de forma amena sus conocimientos en formatos y lugares para que todo el mundo disfrute de la ciencia.

El Museo ofrece el próximo 26 de septiembre diversas actividades orientadas a todo tipo de público:

· Taller: ¡Investiga en ciencia y tecnología! 18:00 h.-19:30 h. Público infantil (9-14 años), reserva previa. El CITIC de la Universidade da Coruña organiza una feria que une ciencia y tecnología para experimentar con sus proyectos más actuales e innovadores: EL público descubrirá qué es la inteligencia artificial y cuándo se vuelve verde para ayudar al planeta. Habrá juegos interactivos relacionados con la bioinformática y experiencias de realidad virtual. Se podrán crear circuitos eléctricos y experimentar con sensores.

· Taller: Las meteoconsultas ¡el mundo de los avisos meteorológicos! 18:00 h.-19:00 h. Público familiar (8-12 años), reserva previa. Tras una breve introducción a los diferentes tipos de alertas meteorológicas del personal de AEMET, los asistentes aplicarán sus conocimientos respondiendo a varias preguntas simuladas del público. Se trata de jugar como un equipo meteorológico que responde a preguntas sobre el tiempo, como hacen los meteorólogos en los medios de comunicación.

· Taller: ¡Matemáticas, Física, Química y Biología para evaluar tu condición física! Dos sesiones, a las 18:00 h. y 19:30 h. (60 min. cada sesión) Público general y familiar (a partir de 12 años, menores de 14 acompañados por un adulto). Reserva previa para participar en taller completo, o acceso libre durante el desarrollo de la actividad, previa consulta en recepción. Las ciencias de la actividad física y del deporte evalúan la condición física usando diferentes pruebas y recursos tecnológicos. Los asistentes experimentarán con varios instrumentos y conocerán los fundamentos científicos de su funcionamiento. También se usará un analizador de gases para evaluar los principios biológicos y químicos que rigen nuestro metabolismo. Actividad del grupo Performance and Health Group (PhG) de la Universidade da Coruña

Información práctica

· Actividad gratuita (con reserva previa y hasta completar aforo).

· Inscripción: · Por correo electrónico en reservascor@muncyt.es

· Horario: a partir de las 18:00 horas

· Dirigido a público general, infantil y familiar.