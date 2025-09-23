Mi cuenta

A Coruña

El mercado de San Agustín se convertirá en noviembre en el epicentro cultural de A Coruña

Redacción
23/09/2025 19:43
Legido, Sobral, Mejuto y Nieto, en la presentación
Legido, Sobral, Mejuto y Nieto, en la presentaciónCarlota Blanco

El 8 de noviembre, el mercado de San Agustín acogerá la primera Feira das Industrias Culturais e Creativas, Coruñart. Se trata de una cita que contará con espacios para que profesionales de la cultura estén en contacto y muestren su trabajo.

Se trata de una iniciativa que nace de la colaboración de Iria Mejuto, directora de Totem Gestión Cultural; Tomás Legido, de Cultivando Afectos y Dez de Dez; y María Nieto, directora de e-Me Gestión Integral de Comunicación. Los tres presentaron en el propio mercado esta cita, acompañados de la concejala de Comercio, Mercados y Empleo, Diana Sobral.

“Contaremos con masterclases para profesionais da cultura, speedmeetings pensados para por en contacto a artistas e programadores, showcases, recitais e un espazo exclusivo para os profesionais acreditados para que poidan traballar as súas sinexias e os seus contactos”, explicaba Mejuto durante el acto de presentación, en el que aprovechaba para contar que habrá puestos de venta para los artistas, así como música en directo, micros abiertos y un espacio gastronómico. “Buscamos que os profesionais de toda a provincia teñan un espazo de encontro no que aprender, intercambiar experiencias e traballar, pero tamén achegar ese traballo ao público xeral”, añade Mejuto.

