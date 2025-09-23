La Carrera de la Mujer teñirá de rosa A Coruña: "El domingo alzaremos la voz"

Presentación de la Carrera de la Mujer 2025AEC

Más de 8.000 mujeres correrán este domingo con un único dorsal, el 016, como símbolo de la lucha contra la violencia de género. "El domingo alzaremos la voz", declaró la alcaldesa, Inés Rey.

También se rendirá homenaje a la asociación 'La Ciencia es femenino' y se donarán 90.000 euros contra el cáncer. Rey señaló la popularidad e importancia de estos eventos deportivos.

Además, aprovechó para recordar que A Coruña es la primera ciudad española en el Reto Europeo de Pasos que se celebró con motivo de la Semana de la Movilidad.

Todavía es posible hacerse con dorsales solidarios para esta XIII edición. Se pueden inscribir hasta 13.000 mujeres.