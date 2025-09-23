El coruñés Tinho continúa en la Academia de OT tras su desgarradora actuación con Laura Muñoz

Tinho y Laura cantando 'Against All Odds' de Phil Collins

Este lunes tuvo lugar la segunda gala de Operación Triunfo 2025, la primera en la que se decidieron los favoritos y donde dos de los 16 concursantes quedan en las manos del público para saber si siguen en la Academia o deben despedirse de sus compañeros el próximo lunes.

El programa comenzó con los 16 cantando al ritmo de 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena. Esta primera actuación estuvo marcada por el baile, la energía y, sobre todo, los fallos de sonido, que impidieron escuchar algunas de las voces de los concursantes.

Tras esto, fue el turno de los dúos en los que los concursantes tenían que competir por su puesto en la Academia. Las primeras fueron Claudia Arenas y Judit con 'Carita triste', de Ana Mena y Emilia. Ambas fueron propuestas por el jurado para abandonar la Academia.

Tinho y Laura fueron los penúltimos en actuar con la canción 'Against All Odds' de Phil Collins. El jurado quedó embelesado con sus voces. «Corazón, tienes algo maravilloso que a veces juega a favor y a veces en contra. Eres un potrillo desbocado que la energía no le entra en el cuerpo y a veces no sabes controlarla. Esta vez, sí», fue la valoración de Leire Martínez al coruñés, que acto seguido le mandó cruzar la pasarela.

Al final de las valoraciones, quedaron cuatro concursantes propuestos para abandonar la Academia por el jurado: Claudia Arenas, Judit, Iván Rojo y Max. Tras esto, los profesores de OT pudieron salvar a uno de ellos que, en esta gala, fue Judit. A continuación, los concursantes salvados se decantaron por salvar a Max, quedando Claudia e Iván como los primeros nominados de esta edición.

La coruñesa Miriam Rodríguez fue la encargada de anunciar al primer favorito de OT 2025. Los tres más votados fueron Guille Toledano, Cristina y Judi. La más votada, con un 18%, fue Cristina, que se llevó una buena suma de dinero por ganar este título.