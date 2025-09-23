A Coruña se corona como la ciudad española que más camina

Un patinete y una bicicleta se cruzan en el centro de la ciudadPatricia G. Fraga

El Reto Europeo de Pasos, el concurso en el que ciudades de Europa llevan una semana compitiendo para convertirse en las campeonas de la movilidad a pie, concluyó ayer. A Coruña era una de las ciudades del continente que se habían apuntado a esta iniciativa, organizada por EIT Urban Mobility en colaboración con Walk15, y se ha convertido en la primera ciudad de España dentro del ranking, situándose en el puesto 25 de toda Europa, muy por delante de Valladolid, que ocupa el 35, y que es la segunda ciudad de España en este peculiar ranking. Todo, gracias al esfuerzo de 253 personas apuntadas en la aplicación que permite seguir su desplazamiento. A través de este desafío, concebido para fomentar la movilidad peatonal en los paisajes urbanos, se busca involucrar el mayor número posible de personas para que caminen por su ciudad y, de esta forma, “ganar este reto que no solo contribuye al bienestar personal de las vecinas y vecinos, sino también a visibilizar los recorridos peatonales existentes en la ciudad”, explicaban desde el Ayuntamiento al anunciar el concurso.

La respuesta

A pocas horas de que se cerrara el reto, la ciudad se encontraba a un millón de pasos de entrar en el top-20 europeo. A última hora de la tarde, la ciudad se situaba en el puesto 25, con casi 8 millones de pasos. Según el cálculo de la propia aplicación esto supone un ahorro de 955 kilos de dióxido de carbono y cerca de 5.400 kilómetros recorridos, lo suficiente como para llegar a África. Lamentablemente, los coruñeses han quedado muy por detrás de los lituanos, que han resultado ser unos infatigables andarines. Una de sus ciudades, Vilna, se situaba en primer lugar a pocas horas de finalizar la competición, mientras que el tercer puesto era para otra de sus poblaciones, Kaunas, con cifras que superan holgadamente los 140 millones de pasos. Otra república báltica, Letonia, ocupa el segundo lugar, gracias a Riga. Los coruñeses son, eso sí, los líderes en España, por delante de otras ciudades no solo como Valladolid sino como Getxo, que son las siguientes de la clasificación.

Además, la urbe supera en número de pasos a lugares como Milán, Lisboa, Bruselas, Oslo o Dublín. En contra de lo que pudiera parecer por el gran número de vehículos en las calles, a los coruñeses les gusta caminar. Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el 50% de los coruñeses se desplazan diariamente a pie. Gran parte de los vehículos que se puede ver circulando, por tanto, proceden del área metropolitana. Es lógico que los coruñeses opten por caminar en un municipio de solo 37,8 kilómetros cuadrados.

El Ayuntamiento fomenta otros medios de transporte más sostenibles como BiciCoruña o el transporte público, en el que ha rebajado las tarifas. Pero pocos son tan baratos como el viejo autobús de San Fernando.