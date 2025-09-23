A Coruña camina más que Londres, Berlín, Oslo o Lisboa

Paso de peatones en Alfonso MolinaJavier Alborés

La última edición de la Semana Europea de la Movilidad puso a prueba a los ciudadanos. El desafío era fácil: caminar. Tan simple como registrarse en la aplicación Walk15 y sumarse al Reto Europeo de los Pasos. A Coruña, adaptada ya al modelo de movilidad sostenible, superó a todas las ciudades españolas que participaban, como Valladolid, Barcelona, Getxo o Benidorm. Pero también a grandes capitales europeas, como Londres, Berlín, Oslo o Lisboa.

Con 7,8 millones de pasos, A Coruña terminó en el puesto 25 de 577. Más de 250 coruñeses participaron en la batalla y recorrieron 5.622 kilómetros. La alcaldesa, Inés Rey, celebró este martes los resultados. "Somos la ciudad española número uno en caminar, lo cual es una magnífica noticia que habla de deporte, accesibilidad, salud e igualdad".

Y es que el Gobierno local lleva años impulsando una movilidad blanda. Sin ir más lejos, la recién aprobada ordenanza de movilidad prioriza al peatón frente al vehículo privado. Para ello se están llevando a cabo iniciativas como la ronda peatonal, que amplía su recorrido a su paso por la Sagrada Familia, o la mejora de itinerarios peatonales y aceras en mal estado.

El podio coruñés

Detrás del buen resultado de A Coruña en el reto europeo se encuentran tres ciudadanos que aportaron más de 721.000 pasos. Se trata de Sese Coruña, en el primer puesto (267.954 pasos), Ra Trotamundos (229.003) y Gonzalo Monelos (224.905). Sin ir más lejos, hasta el puesto 16, los coruñeses participantes cosecharon más de 100.000 pasos cada uno.