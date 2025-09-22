Mi cuenta

A Coruña

Rompen las gafas de la figura de Mortadelo instalada en los Cantones

No es la primera vez que las estatuas de Viñetas desde o Atlántico sufren el ataque de los vándalos

Noela Rey Méndez
22/09/2025 14:21
Figura de Mortadelo con las gafas rotas en A Coruña
Figura de Mortadelo con las gafas rotas en A Coruña

Ha vuelto a ocurrir. Viñetas desde o Atlántico terminó hace semanas, pero sus figuras míticas siguen instaladas por toda A Coruña alegrando las calles y estirando un poco más el gran festival del cómic. Sin embargo, y al igual que ocurrió hace un año, uno de los integrantes de la exposición al aire libre ha sufrido el ataque de los vándalos

Este fin de semana la figura de Mortadelo, que acompaña a su inseparable Filemón en Los Cantones, ha aparecido con las gafas rotas.

Muñecos del Viñetas desde o Atlántico @ Quintana (1)

Están locos estos coruñeses (por los cómics): las figuras del Viñetas desde o Atlántico conquistan A Coruña

Más información

Encuentran los restos de las figuras de Mortadelo y Superlópez en A Coruña

Más información

Hace un año fue su mano izquierda la que sufrió daños, a la vez que a Superlópez, instalado en los jardines de Méndez Núñez, le arrancaron la cabeza. Al final, ambos fragmentos pudieron ser recuperados y reparados durante el año que permanecieron en los almacenes para prepararse para la siguiente edición del Viñetas. 

La mano del agente de la TIA fue encontrada en un macetero cercana, mientras que la cabeza la recuperaron los guardias de seguridad cerca de donde estaba Superlópez. Esta vez, las gafas no fueron 'robadas', pero sí arrancadas de la cara de Mortadelo, que se quedó con ellas colgando.

