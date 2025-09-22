Primera imagen de la coruñesa Cristina Picos como Elphaba

Cristina Picos y Cristina Llorente como Elphaba y GlindaJavier Naval

El gran fenómeno de Broadway llega a España el próximo 3 de octubre y, ante su inminente presentación, ATG Entertainment ha compartido la primera imagen de Elphaba y Glinda, protagonistas de Wicked en España.

Con esta imagen Cristina Picos y Cristina Llorente, que se encuentran en la última fase de ensayos del musical, se unen así oficialmente a la distinguida lista de actrices que han interpretado a las icónicas brujas de Oz.

Sobre las protagonistas

Cristina Picos (Elphaba), nacida en A Coruña, es actriz, músico y cantante. Inició su formación con el Grado Profesional de Música en flauta traversera y piccolo en el Conservatorio de A Coruña. Graduada en magisterio bilingüe, cursa la carrera de teatro y cine musical en la Escuela María Beltrán de Madrid. Completa su formación como cantante y actriz de la mano de prestigiosos maestros.

Ha protagonizado “Los Pilares de la Tierra” (Aliena), “El Médico” (Mary Cullen), “El tiempo entre costuras”, “Capullas, el musical” o “Ubuntu”. Ha participado en otras producciones en España e Italia.

Cristina Llorente (Glinda), nacida en Valladolid, realiza sus estudios en artes escénicas en escuelas de Londres (Drama Studio London, Pineapple y Danceworks) y Madrid (Estudio Juan Codina, Arte4, La Guindalera, Broadway Charly).

Ha protagonizado grandes musicales como “Pretty Woman”, “Ghost”, “El Rey León”, “101 Dálmatas”, “El jovencito Frankestein”, “Grease”, “A”, “Cómplices, el musical”, “Blancanieves Boulevard”, “Antígona tiene un plan” o “En nombre de la infanta Carlota”.

Aparece en series como “Parot”, “Centro Médico”, “Velvet”, “Gran Reserva”, “La pecera de Eva”, “Frágiles”, “Museo coconut” o “La lista tonta”, así como en varias campañas publicitarias.

Ganadora del Premio Broadway World 2020 como mejor actriz protagonista por “Ghost”, fue nominada al Premio Max 2007 como actriz protagonista, actriz revelación Premios Garamond 2007 y finalista Premios Telón Chivas 2006 a Mejor Actriz de musicales.

Sobre Wicked

El musical 'Wicked' ha conquistado los escenarios de todo el mundo, representándose de manera ininterrumpida en Broadway desde hace 21 años y desde hace 18 en el West End londinense.

Su llegada a Madrid marca un antes y un después en la oferta cultural española con un título que ya es un emblema en sí mismo tras ser aplaudido por más de 60 millones de espectadores en todo el mundo.

El musical transportará a los asistentes a la mágica tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, para descubrir la conmovedora y sorprendente historia jamás contada de sus legendarias brujas.

En esta historia, adaptación del exitoso libro de Gregory Maguire, conoceremos a dos jóvenes brujas cuyas vidas están destinadas a cambiar para siempre.

Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste, es una joven de piel verde esmeralda, apasionada y con un talento extraordinario, pero incomprendida y rechazada por la sociedad.

Por otro lado, Glinda, la futura Bruja Buena del Norte, es hermosa, ambiciosa y muy popular.

A pesar de sus diferencias iniciales y de la rivalidad que surge entre ellas, Elphaba y Glinda forjan una inesperada pero profunda amistad. Sin embargo, sus caminos se separan debido a la presión de un mundo que no tolera las diferencias y a decisiones que marcarán su destino para siempre.

'Wicked' no es solo un gran espectáculo visual, sino una profunda reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia. Esta superproducción promete ser una experiencia inolvidable que nos hará reír, llorar y cuestionar lo que realmente significa la maldad y la bondad.

La banda sonora, compuesta por Stephen Schwartz, incluye inolvidables canciones como "Defying Gravity", "Popular" o "For Good".